Una obra maestra de Vincent van Gogh se vendió el miércoles por la cifra récord de 190,4 millones de dólares, un valor astronómico y tan alto que es el doble de lo que en su momento le costó al Real Madrid el traspaso de Cristiano Ronaldo desde el Manchester United.

La obra fue vendida tras una disputa entre el vendedor y los herederos de un antiguo propietario judío que la vendió durante la época nazi, informó Sotheby's.

«Chataigniers en fleurs» (Castaños en flor), pintada en 1890 en Auvers-sur-Oise (Francia), estableció un nuevo récord para el pintor posimpresionista neerlandés y se convirtió en la obra más cara subastada en lo que va de temporada.

El anterior récord en subasta para un cuadro de Van Gogh era de 117,2 millones de dólares, alcanzado en noviembre de 2022 en Christie's (Nueva York) por la obra «Huerto con cipreses» (1888).

El influyente editor alemán Samuel Fischer adquirió el cuadro en París en 1909, y su familia lo vendió en 1936.

Sus herederos se habían opuesto anteriormente a la venta, argumentando que la familia Fischer se desprendió de la pintura únicamente debido a las pérdidas financieras sufridas bajo el régimen nazi.

El abogado de los herederos, Gunnar Schnabel —con sede en Berlín—, había exigido a Sotheby's que demostrara que el cuadro se vendió a su valor de mercado y que la familia lo habría vendido independientemente del contexto político.

La familia Blaquier-Arrieta adquirió la obra en 1975 y la ha conservado durante más de medio siglo, según Sotheby's.

Sin embargo, el martes, Sotheby's anunció que “se ha llegado a un acuerdo entre la familia Blaquier-Arrieta y todos los descendientes legales de Hedwig y Samuel Fischer en relación con la venta de Chataigniers en fleurs, de Vincent van Gogh”.

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Según Sotheby's, los herederos de la familia Fischer expresaron su “agradecimiento por la negociación y colaboración, basadas en la confianza y la equidad, con Sotheby's y la familia Blaquier-Arrieta; esto permite reconocer el sufrimiento de la familia Fischer durante la era nazi y honrar la labor de Gisela Berman Fischer, quien buscó justicia para su familia”.