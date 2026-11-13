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Posesionan al nuevo embajador de Colombia en Venezuela con una agenda enfocada en comercio, energía y seguridad fronteriza

noviembre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Nuevo canciller de Colombia en Venezuela-Foto Tomada de X de @CancilleriaCol
Nuevo canciller de Colombia en Venezuela-Foto Tomada de X de @CancilleriaCol
El diplomático asumió su cargo con la directriz de fortalecer la cooperación bilateral, la seguridad en la frontera, el impulso a la integración energética y el dinamismo del comercio y la inversión.

El canciller de la República, Omar Bula Escobar, posesionó este jueves 12 de noviembre a Jorge Alberto Jaller Jaramillo como nuevo embajador de Colombia ante Venezuela, con la misión de liderar una agenda estratégica orientada a dinamizar las relaciones bilaterales bajo estrictos criterios de seguridad, soberanía e institucionalidad.

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“El canciller Omar Bula Escobar posesionó a Jorge Alberto Jaller Jaramillo como nuevo embajador de Colombia ante la República Bolivariana de Venezuela, quien asumirá sus funciones en Caracas con una agenda estratégica para profundizar la relación bilateral”, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de un mensaje difundido en la red social X.

La labor diplomática en territorio venezolano priorizará tres ejes fundamentales: el impulso al intercambio comercial y la inversión recíproca mediante misiones empresariales, la integración energética enfocada en proyectos conjuntos de gas y electricidad, y el reforzamiento de la seguridad fronteriza en coordinación con las autoridades de ambos países.

“Además, trabajará por la asistencia y protección de los colombianos en Venezuela, en coordinación con las ocho oficinas consulares del país, y acompañará los esfuerzos regionales por la estabilización, recuperación y transición del vecino país”, agregó la Cancillería en su comunicado oficial.

La atención consular constituirá otra área prioritaria para la misión diplomática. Jaller coordinará acciones directas con las ocho oficinas consulares colombianas en territorio venezolano para brindar asistencia a los connacionales y acompañar los casos que requieran intervención institucional, con especial seguimiento a los ciudadanos colombianos privados de libertad ante presuntas irregularidades procesales.

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En materia de seguridad, la embajada respaldará la coordinación operativa entre la Fuerza Pública colombiana y los cuerpos de seguridad del régimen, además de optimizar los controles migratorios en la zona limítrofe, considerada la frontera terrestre más extensa del país y un paso vital para la movilidad, el comercio y la tranquilidad de las comunidades locales.

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