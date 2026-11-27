Elon Musk empezó a materializar uno de sus proyectos industriales más ambiciosos: Terafab, una megafábrica de semiconductores que contempla abastecer las necesidades tecnológicas de Tesla y SpaceX. Las obras de su primera fase iniciaron en octubre de 2026 en Anderson, una localidad del condado de Grimes, en Texas, Estados Unidos.

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Pero ¿qué es exactamente Terafab y por qué Musk apuesta por una instalación de semejantes dimensiones? Es un complejo que está diseñado para enfocar bajo un mismo techo distintas etapas de la producción de chips: desde su fabricación hasta el encapsulado avanzado y las pruebas de funcionamiento. Estos procesos se suelen distribuir entre diferentes empresas y plantas industriales.

La iniciativa pretende garantizar el suministro de semiconductores para los desarrollos de inteligencia artificial, robótica y computación espacial de las compañías del empresario. Según la información que publicó SpaceX, el proyecto contempla una inversión inicial de 16.800 millones de dólares y podría generar al menos 3.000 empleos.

Terafab aspira a ocupar cerca de 9,3 millones de metros cuadrados cuando esté completamente desarrollado. Esa superficie es equivalente a unos 1.300 campos de fútbol y sería cerca de diez veces mayor que la actual gigafactoría de Tesla en Texas.

La cifra es correspondiente al tamaño proyectado para el complejo completo, no a la primera etapa que ya está en construcción. Los documentos de planificación contemplan hasta cuatro fases y estiman que la inversión total puede llegar a ubicarse entre 55.000 y 119.000 millones de dólares, dependiendo de las ampliaciones que se ejecuten.

El proyecto igualmente cuenta con la participación de Intel, compañía que aportaría experiencia en fabricación de semiconductores. La intención es crear una infraestructura capaz de integrar buena parte de la cadena productiva, reducir la dependencia de proveedores externos y acelerar la fabricación de nuevos procesadores.

Los semiconductores fabricados en Terafab van a estar destinados a diferentes proyectos de las empresas de Musk. Entre ellos se encuentran los robots humanoides Optimus, los vehículos autónomos Cybercab y los sistemas de inteligencia artificial de Tesla.

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SpaceX además prevé usar estos componentes en sus planes de desarrollar centros de datos en el espacio. Para ello, el complejo contempla procesadores diseñados para soportar las condiciones de operación fuera de la Tierra.

Musk defiende la necesidad de construir esta infraestructura para responder a la demanda futura de sus compañías. En una presentación sobre el proyecto, resumió esa necesidad con una frase: “O construimos Terafab o no tendremos los chips”.

La primera fase contempla una inversión de 16.800 millones de dólares y la creación de por lo menos 3.000 puestos de trabajo.