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Viernes, 23 de octubre de 2026
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Movilizaciones en Francia obligan a aplazar varios partidos de la Ligue 1 entre ellos el clásico de PSG y Lyon

octubre 23, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Partido del PSG en la Ligue 1 - Foto: EFE
Partido del PSG en la Ligue 1 - Foto: EFE
Una semana después de unas manifestaciones plagadas de episodios violentos, las fuerzas del orden estarán movilizadas el sábado para una segunda protesta social.

Dos partidos aplazados un día, entre ellos el PSG-Lyon, y otros dos retrasados unas horas: las manifestaciones programadas para el sábado en Francia han obligado al fútbol francés a cambiar su programación, a petición de las prefecturas de policía.

Una semana después de unas manifestaciones plagadas de episodios violentos, las fuerzas del orden estarán movilizadas el sábado para una segunda protesta social, y varias prefecturas han pedido a la Liga de Fútbol Profesional (LFP) mover los partidos previstos ese día.

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El ministro del Interior, Laurent Núñez, anunció el viernes que cerca de 70.000 efectivos de las fuerzas del orden serán movilizados por todo el país este fin de semana.

Varios museos de París, incluyendo el Louvre, han anunciado ya que cerrarán sus puertas el lunes.

"La LFP toma nota de la orden de la Prefectura de Policía que prohíbe la organización del partido entre Paris Saint-Germain y Olympique de Lyon (...) y decide de acuerdo con Ligue 1+, aplazar el partido al lunes" a las 19h30 GMT, anunció la LFP en un comunicado.

El PSG, segundo clasificado en Ligue 1 empatado a 14 puntos con el Lyon, líder, disputará el partido en su estadio Parque de los Príncipes al mismo tiempo que la ceremonia del Balón de Oro, al que están nominados varios de sus jugadores como Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia o Fabián Ruiz.

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Esa ceremonia arrancará a las 18h30 GMT en Londres.

Se trata del cuarto partido reprogramado para este fin de semana, entre Ligue 1 y Ligue 2, las dos primeras divisiones del fútbol francés.

Antes de esta decisión, el encuentro Toulouse-Troyes, de Ligue 1, había sido aplazado de sábado a domingo.

Otro partido de Ligue 2 previsto el sábado, entre Montpellier y Estrella Roja, fue aplazado del sábado al lunes, mientras que el inicio del Saint-Etienne - Nantes, también de segunda división, fue aplazado el sábado de 19h00 a 19h45 .

En las próximas horas podrían anunciarse todavía más cambios: el duelo entre Marsella y Le Havre, previsto el domingo a las 16h15 , podría aplazarse varias horas para ocupar el horario nocturno normalmente reservado al gran choque del fin de semana de Ligue 1.

El domingo hay programado en París otro gran evento deportivo, el duelo deslocalizado de NFL entre Nueva Orleans y Pittsburgh, programado a las 12h30 en el Stade de France, al norte de la capital.

Se trata del primer partido del gran campeonato de fútbol americano en Francia, y constituye un enclave estratégico en la búsqueda de diversificación de público en todo el mundo de la NFL.

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