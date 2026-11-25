La carrera por llevar la inteligencia artificial más allá de la Tierra dio un paso importante en Estados Unidos. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) autorizó a SpaceX a desplegar una constelación de hasta un millón de satélites que se destinan a funcionar como centros de datos en órbita. El proyecto, denominado Starmind, contempla procesar grandes volúmenes de información en el espacio y transmitir los resultados a la Tierra.

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La decisión que se anunció el 25 de noviembre de 2026, es un avance regulatorio para la compañía de Elon Musk, pero no quiere decir que la infraestructura esté lista para operar ni que el despliegue vaya a concretarse de inmediato. La autorización establece condiciones y plazos: SpaceX tendrá que poner en órbita al menos una estación previo a noviembre de 2033, llegar a los 100.000 satélites para noviembre de 2035 y completar la constelación antes de 2040.

Según la FCC, los módulos de computación orbital trabajarían en diferentes capas de órbita terrestre baja, a altitudes de entre 500 y 1.002 kilómetros. La red usaría principalmente enlaces ópticos entre satélites, mientras que la autorización concedida estima comunicaciones por radiofrecuencia para funciones de respaldo, seguimiento, telemetría y control.

La apuesta de SpaceX consiste en aprovechar la energía solar que esté disponible en el espacio para alimentar los sistemas de procesamiento. La empresa asegura que esta infraestructura podría responder a la creciente demanda de capacidad informática impulsada por la inteligencia artificial y reducir algunas de las necesidades energéticas de los centros de datos terrestres.

La decisión, no obstante, generó objeciones de organizaciones científicas y empresas del sector satelital. La Sociedad Astronómica Estadounidense (AAS) habló sobre su rechazo y advirtió que una constelación de semejante tamaño puede llegar a afectar la investigación astronómica, tanto por el brillo de los satélites como por sus emisiones de radio y el calor que generarían los centros de datos.

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En su comunicado, la organización aseguró estar “desalentada y consternada” por la decisión de la FCC. Igualmente aseguró que el proyecto puede llegar a perjudicar “la capacidad de los astrónomos y del público para disfrutar y estudiar el cielo nocturno”.

Entre los riesgos indicados se encuentran la contaminación lumínica, las interferencias con instrumentos científicos, la contaminación atmosférica derivada de los lanzamientos y reingresos, y el incremento de posibles colisiones en órbita.

Amazon, Viasat y la AAS estuvieron entre los actores que solicitaron rechazar la solicitud. La FCC sostuvo que el sistema cumple sus reglas de desechos orbitales, pero reconoció que algunas preocupaciones ambientales están fuera de su competencia. Así, Starmind progresa en el terreno regulatorio, mientras su viabilidad técnica, económica y científica sigue bajo debate.