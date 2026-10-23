El primer ministro de la República Francesa, Sébastien Lecornu, advirtió este viernes que el nivel de amenaza de seguridad en el país se mantiene sumamente “elevado” ante las manifestaciones convocadas para este fin de semana, con la acusación directa a células de la ultraizquierda y a grupos violentos como responsables de los disturbios y actos vandálicos que han sacudido a diversas ciudades galas.

Durante una inspección oficial a las ruinas del Ayuntamiento de Limoges edificio histórico parcialmente calcinado la semana anterior por un incendio presuntamente intencionado, el jefe del Gobierno confirmó que el Ministerio del Interior desplegará un contingente especial de 70.000 agentes de la Policía Nacional en todo el territorio para evitar el colapso del orden público.



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El dignatario galo precisó que las fuerzas del orden adaptaron sus tácticas de contención para neutralizar el accionar de los denominados ‘black blocs’ y bandas de delincuencia común que aprovechan las convocatorias sociales para perpetrar saqueos, dañar la infraestructura estatal y desafiar las instituciones del Estado de derecho.

“Lo que ocurrió aquí la semana pasada no tiene nada que ver con un movimiento social o estudiantil; existe por parte de algunos la voluntad de seguir provocando al Estado de derecho y a la República”, aseveró el primer ministro al ratificar el compromiso gubernamental de financiar la reconstrucción del palacio municipal.

Frente a la escalada de agitación urbana, diversas alcaldías procedieron a decretar toques de queda selectivos y a restringir las concentraciones en las zonas metropolitanas, en un esfuerzo por conciliar las garantías constitucionales con la urgente protección de las comunidades y los bienes públicos.

La firme respuesta del Ejecutivo francés reafirma la prevalencia del principio de autoridad y el rechazo institucional ante cualquier manifestación de extremismo político que amenace la paz ciudadana.

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El resguardo de los símbolos republicanos y la neutralización de los focos de violencia constituyen imperativos categóricos para garantizar la estabilidad institucional de la nación europea.