NTN24
Viernes, 23 de octubre de 2026
Viernes, 23 de octubre de 2026
Francia

Francia se blindará con 70.000 agentes este fin de semana: primer ministro considera “elevado” el nivel de amenaza por las manifestaciones

octubre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
El primer ministro francés, Sébastien Lecornu-Foto EFE
El primer ministro francés, Sébastien Lecornu-Foto EFE
Francia se blindará con 70.000 agentes este fin de semana: primer ministro considera “elevado” el nivel de amenaza por las manifestaciones

El primer ministro de la República Francesa, Sébastien Lecornu, advirtió este viernes que el nivel de amenaza de seguridad en el país se mantiene sumamente “elevado” ante las manifestaciones convocadas para este fin de semana, con la acusación directa a células de la ultraizquierda y a grupos violentos como responsables de los disturbios y actos vandálicos que han sacudido a diversas ciudades galas.

Durante una inspección oficial a las ruinas del Ayuntamiento de Limoges edificio histórico parcialmente calcinado la semana anterior por un incendio presuntamente intencionado, el jefe del Gobierno confirmó que el Ministerio del Interior desplegará un contingente especial de 70.000 agentes de la Policía Nacional en todo el territorio para evitar el colapso del orden público.

o

El dignatario galo precisó que las fuerzas del orden adaptaron sus tácticas de contención para neutralizar el accionar de los denominados ‘black blocs’ y bandas de delincuencia común que aprovechan las convocatorias sociales para perpetrar saqueos, dañar la infraestructura estatal y desafiar las instituciones del Estado de derecho.

“Lo que ocurrió aquí la semana pasada no tiene nada que ver con un movimiento social o estudiantil; existe por parte de algunos la voluntad de seguir provocando al Estado de derecho y a la República”, aseveró el primer ministro al ratificar el compromiso gubernamental de financiar la reconstrucción del palacio municipal.

Frente a la escalada de agitación urbana, diversas alcaldías procedieron a decretar toques de queda selectivos y a restringir las concentraciones en las zonas metropolitanas, en un esfuerzo por conciliar las garantías constitucionales con la urgente protección de las comunidades y los bienes públicos.

La firme respuesta del Ejecutivo francés reafirma la prevalencia del principio de autoridad y el rechazo institucional ante cualquier manifestación de extremismo político que amenace la paz ciudadana.

o

El resguardo de los símbolos republicanos y la neutralización de los focos de violencia constituyen imperativos categóricos para garantizar la estabilidad institucional de la nación europea.

Temas relacionados:

Francia

Primer ministro

Protestas

Disturbios

Policía

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así funciona el CCOES, el comando que logra éxito total contra 'narcocriminales' en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Colombia está en guerra contra el narcoterrorismo, no tenemos un conflicto interno": experto

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

De Gestor de Paz a extraditado: De la Espriella mandó al cabecilla de las FARC ‘mocho olmedo’ a EEUU

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán

Régimen cubano habría recrudecido el abuso contra los presos políticos y la persecución

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Despliegues navales y operaciones aéreas: así amplía EE. UU. su presencia militar en América Latina

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El Partido Socialista en España con Pedro Sánchez a la cabeza es mucho peor que una mafia”: analista

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Los glaciares pierden 273.000 millones de toneladas de hielo al año y crece la alerta por el agua dulce

Ver más

Videos

Ver más
El presidente Abelardo de la Espriella da resultados de operativo en Colombia. (X de De la Espriella)
Abelardo de la Espriella

Duro golpe de Abelardo de la Espriella al ELN: estas son las imágenes de operativo en el que cayó alias 'Marcos Pacífico'

Federico Gutiérrez y Gustavo Petro / FOTO: Captura de pantalla - EFE
Gustavo Petro

“Petro hizo alianzas con el ELN, las Farc, el Clan del Golfo para ganar la presidencia”: Federico Gutiérrez

Alex Saab | Foto: AFP
Juicio contra Alex Saab

¿Saab teme cadena perpetua? Defensa del testaferro de Maduro busca frenar nueva ofensiva judicial

Santiago Peña - Foto EFE
Santiago Peña

Elecciones Venezuela: "Lo más importante es que finalmente el pueblo pueda celebrarlas", dice el presidente de Paraguay, Santiago Peña

Ataque a una iglesia en Jordania / FOTO: Captura de pantalla
Jordania

Impactantes imágenes: El momento exacto en el que hombres armados abren fuego contra la gente en una iglesia

Más de Actualidad

Ver más
Rescate de una mujer en Pereira - Foto: Policía de Colombia
Terremoto en Colombia

Así fue rescate de mujer que quedó atrapada tras el colapso este jueves de vivienda que había quedado afectada por el terremoto del 10 de agosto en Pereira: recibió oxígeno entre los escombros

Salario mínimo en Colombia - Foto de referencia Canva
Colombia

Salario mínimo de 2027 para Colombia entra en discusión con una primera fecha clave en octubre

Crisis eléctrica afecta al Hospital Dr. Luis Razetti, en el estado Barinas (Venezuela) - Fotos: X
Apagones Venezuela

A oscuras: así operan los doctores en el Hospital Dr. Luis Razetti, en el estado Barinas, por la crisis eléctrica en Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela: La libertad no se tutela, se conquista

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula fracasa en debate con Bolsonaro. Se mostró irritado, descolocado y mal articulado

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Rescate de una mujer en Pereira - Foto: Policía de Colombia
Terremoto en Colombia

Así fue rescate de mujer que quedó atrapada tras el colapso este jueves de vivienda que había quedado afectada por el terremoto del 10 de agosto en Pereira: recibió oxígeno entre los escombros

Salario mínimo en Colombia - Foto de referencia Canva
Colombia

Salario mínimo de 2027 para Colombia entra en discusión con una primera fecha clave en octubre

Crisis eléctrica afecta al Hospital Dr. Luis Razetti, en el estado Barinas (Venezuela) - Fotos: X
Apagones Venezuela

A oscuras: así operan los doctores en el Hospital Dr. Luis Razetti, en el estado Barinas, por la crisis eléctrica en Venezuela

Nicolás Maduro abraza a su hijo Nicolás Maduro Guerra - EFE
Crisis en Venezuela

Nicolasito causa indignación por decir que habla con Maduro a diario mientras presos políticos son aislados

Epa Colombia recibió particular propuesta de conciliación por parte de TransMilenio - Canva y redes sociales
Epa Colombia

Epa Colombia recibió particular propuesta de conciliación por parte de TransMilenio mientras está en la cárcel: esto se sabe

Abelardo de la Espriella | Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Operaciones contundentes: general (r) Jorge Eliécer Camacho destaca accionar de De la Espriella en Colombia

Autoridades en México | Foto: EFE
Desaparecidos

Escalofriante: autoridades localizaron en Jalisco un centro de exterminio con restos humanos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023