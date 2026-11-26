El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, dio a conocer este jueves 26 de noviembre detalles de la extradición de tres ciudadanos requeridos por las autoridades judiciales de Estados Unidos. Entre ellos se encuentra Wylton Oleyder Belalcázar Gaon, exalcalde de Pupiales, Nariño, quien fue presentado en imágenes bajo custodia de uniformados de la Policía Nacional y con las manos esposadas.

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A través de su cuenta en X, el mandatario publicó un video del procedimiento, en el que se observa al exmandatario local escoltado por varios policías mientras es trasladado en medio del operativo de entrega a las autoridades estadounidenses.

"¡Las extradiciones no paran!", escribió De la Espriella al informar sobre el procedimiento.

Además, confirmó que los otros dos ciudadanos entregados a Estados Unidos son un mexicano y un venezolano.

De acuerdo con la información divulgada por el presidente, Belalcázar Gaon es requerido por sus presuntos vínculos con el Cartel de La Guajira y su participación en el envío de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.

En el mismo pronunciamiento, señaló a José María Ruiz Migoya por su presunta participación en el manejo de las finanzas y el lavado de activos de una red narcotraficante. Por su parte, Alex Alejandro Prado Garrido es requerido por el delito de agresión sexual agravada contra una menor de edad.

"Wylton Oleyder Belalcázar Gaon, exalcalde de Pupiales, es requerido por sus vínculos con el Cartel de La Guajira, dedicado al envío de cocaína hacia Estados Unidos y Europa; José María Ruiz Migoya, por su participación en el manejo de las finanzas y el lavado de activos de una red narcotraficante; y Alex Alejandro Prado Garrido, por el delito de agresión sexual agravada contra una menor de edad", indicó el mandatario.

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Cabe resaltar que la situación del exalcalde de Pupiales ya había trascendido en 2025, cuando se conoció su captura con fines de extradición.

Su caso está relacionado con una investigación por una presunta organización dedicada a la producción y el envío de cocaína hacia Estados Unidos.

Al cerrar su publicación, De la Espriella lanzó un mensaje sobre la política de seguridad de su administración y aseguró que nadie está por encima de la ley y que los cargos públicos y las fronteras no serán un escudo para evadir a la justicia.

"¡En Colombia nadie está por encima de la ley! Ni los cargos públicos, ni las organizaciones criminales, ni las fronteras serán un escudo frente a la acción de la justicia. Quienes pretendan evadirla serán perseguidos y puestos a disposición de las autoridades competentes", indicó.

Por otra parte, el caso también aparece en los registros del Tribunal Federal del Distrito Este de Misuri, donde figura un proceso penal en su contra. Según el expediente judicial, el 23 de noviembre de 2026, Belalcázar Gaon compareció ante un juez, se declaró no culpable y quedó detenido mientras avanza el proceso.