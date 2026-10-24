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Chyno y Nacho

Chino y Nacho lanzan "Radio Venezuela: Fresco", el nuevo álbum que sorprendió por sus colaboraciones: así suena

octubre 24, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Foto: Chino y Nacho "Radio Venezuela: Fresco"
Foto: Chino y Nacho "Radio Venezuela: Fresco"
El lanzamiento se dio luego de confirmarse la presentación de Chino y Nacho en Venezuela en febrero de 2027 después de años de ausencia.

Tras del lanzamiento de "Radio Venezuela" en abril de este año, Chino y Nacho presentaron una nueva etapa de su proyecto discográfico con "Radio Venezuela: Fresco", una segunda entrega que amplía el concepto original y vuelve a mostrar su compromiso con la evolución de la música venezolana.

Si bien, el primer volumen reunió a figuras consagradas y referentes internacionales de la música hecha por venezolanos, "Fresco" dirige su atención hacia las nuevas generaciones: artistas que están construyendo su propio camino, explorando sonidos contemporáneos y proyectando la identidad musical del país hacia nuevas audiencias.

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Se trata de una continuación discográfica y un segundo capítulo que, de acuerdo con los artistas, representa un encuentro entre experiencia y juventud.

Chino y Nacho pusieron su trayectoria, reconocimiento y plataforma artística al servicio de un propósito que trasciende sus propias carreras: contribuir a que el talento venezolano siga creciendo, se conecte y encuentre oportunidades de proyección internacional.

El proyecto busca conservar la esencia tropical, romántica y urbana que convirtió al dúo en uno de los referentes de la música latina, mientras incorpora nuevas influencias, propuestas musicales y maneras de interpretar los sonidos actuales.

"Radio Venezuela: Fresco" también fortalece la idea de que el futuro de la música venezolana no depende únicamente de sus grandes exponentes, sino de "la capacidad de generar conexiones entre quienes abrieron caminos y quienes hoy comienzan a recorrerlos", de acuerdo con un comunicado sobre el lanzamiento.

Con esta nueva entrega, Chino y Nacho celebran el presente de la música venezolana mientras, de manera simultánea, apuestan por su futuro.

Entre los primeros talentos anunciados para esta nueva etapa se encuentran Neomai, representante de nuevas fusiones como la afrogaita, y Jhey Pi, quien participará con la canción "GPT".

Esta incorporación deja entrever la intención generacional del álbum y el interés del dúo por descubrir, acompañar y visibilizar las nuevas voces listas que escribirán el siguiente capítulo de su historia musical.

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El lanzamiento se dio luego de confirmarse la presentación de Chino y Nacho en Venezuela en febrero de 2027 después de años de ausencia.

Estas son las canciones que componen "Radio Venezuela: Fresco" con cada una de sus respectivas colaboraciones:

  • BARLOVENTO FT. NEOMAI
  • GPT FT. JHEY PI
  • NADA FT. LOUIS BPM
  • YUJU FT. JOSHUA
  • RICOTTA FT. JERRY DI
  • EL TRATO FT. JONATHAN MOLY
  • CARALINDA FT. HAPPY
  • CARACHA FT. ALOISIO
  • TOCHE FT. SIXTO REIN
  • ALGO BONITO FT. EUDIS
  • ROMANCE DE LICEO FT. SANTANDER
  • PEPE LE PEW FT. ADSO
  • DINOSAURIOS FT. MARVAL
  • puntoCOMpuntoVE FT. KOBI CANTILLO
  • DELITOS MENORES FT. BIG SOTO

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