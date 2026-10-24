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Balón de Oro

Se conocen a dos de los artistas que cantarán en la gala del Balón de Oro, presentada por emblemático exdelantero: "otras sorpresas están programadas"

octubre 24, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Balón de Oro (EFE)
Balón de Oro (EFE)
La ceremonia del Balón de Oro, que celebra el lunes su edición número 70, se desarrollará por primera vez en Gran Bretaña.

Los organizadores del Balón de Oro revelaron el sábado que el famoso rapero de Estados Unidos French Montana y la cantante inglesa Jorja Smith actuarán en la ceremonia de este año, como parte de los esfuerzos para atraer a más espectadores al evento de entrega de premios.

El año pasado, la cantante canadiense Charlotte Cardin hizo todo lo posible por aligerar el ambiente algo tenso de la entrega de premios en París, interpretando su éxito "Feel Good" frente a un público inmóvil de futbolistas y personalidades importantes en un teatro.

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El premio individual más prestigioso del fútbol se entregará en Londres este lunes con Kylian Mbappé, los españoles Lamine Yamal y Ferran Torres; el dúo del PSG Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia, y Harry Kane como los principales favoritos.

La ceremonia del Balón de Oro, que celebra el lunes su edición número 70, se desarrollará por primera vez en Gran Bretaña.

French Montana cuenta con más de 30 millones de oyentes mensuales en Spotify, mezclando influencias marroquíes, trap, afrobeat y la cultura del hip hop neoyorquino.

Ha colaborado en éxitos con Drake, Cardi B y Swae Lee, con quien creó el tema "Unforgettable" en 2017, que ha acumulado 1.900 millones de visualizaciones en YouTube.

La cantautora británica Jorja Smith mezcla influencias de R&B, soul y jazz, basándose en su herencia jamaicana y su formación en música clásica.

Su carrera despegó hace 10 años con "Blue Lights", a la que siguieron otros temas que iban desde lo íntimo hasta lo más bailable.

Además de sus "actuaciones exclusivas" durante la velada, "se han previsto otras sorpresas", según ha comunicado el Groupe L'Equipe, organizador de la ceremonia, en un comunicado.

El evento será presentado por el exdelantero de la selección francesa y del Arsenal, Thierry Henry, y la periodista deportiva Kate Scott.

Groupe L'Equipe es propietario de la revista France Football, que otorga el Balón de Oro desde 1956 y que se basa en la votación de un jurado de periodistas procedentes de los 100 países mejor clasificados según el ranking de la FIFA.

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En 2025, el premio al mejor jugador masculino fue otorgado al francés Ousmane Dembélé y el femenino a la española Aitana Bonmati.

La ceremonia se retransmitirá en directo a través de la plataforma de streaming deportivo DAZN y del canal de televisión francés L'Equipe.

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