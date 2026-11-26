Este jueves 26 de noviembre, un fuerte incendio se registró en horas de la mañana en la Refinería de Amuay, ubicada en el estado Falcón, Venezuela.

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Según el comunicado oficial de Petróleos de Venezuela (PDVSA), las llamas iniciaron a las 9:50 a. m. en un área de trincheras dentro del complejo.

De acuerdo con la versión de varios trabajadores, el fuego se originó tras el derrame e ignición de una línea de nafta cerca de la Planta 1.

En imágenes quedó registrado el incendio, el mismo que generó una densa columna de humo negro visible desde Punto Fijo.

Horas después, los equipos de bomberos y seguridad industrial activaron los protocolos de emergencia y lograron extinguir el incendio.

Aunque no hay un balance oficial completo de infraestructura, reportes preliminares indican que el fuego consumió un camión y algunos vehículos particulares en el área afectada.

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Amuay es la refinería más grande de Venezuela, con una capacidad de procesamiento de hasta 645.000 barriles diarios (bpd) y ubicada en la península de Paraguaná, estado Falcón.

Por su parte, la Refinería Cardón (parte del Centro de Refinación Paraguaná, en el estado Falcón, Venezuela) registró un incendio el martes 6 de octubre de 2026 en horas de la tarde.

Según expertos, los frecuentes incendios y explosiones en las refinerías de Venezuela, como los ocurridos en el Complejo Refinador Paraguaná (Amuay y Cardón), se deben principalmente al deterioro acumulado de la infraestructura por falta de mantenimiento e inversión.