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Viernes, 23 de octubre de 2026
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Colombia

El cantante colombiano Fonseca fue condecorado en Bogotá: este es el histórico reconocimiento

octubre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Fonseca - EFE
Fonseca - EFE
Durante la ceremonia, el artista recibió la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez, en el grado Gran Cruz, una de las distinciones más importantes que ha sido otorgada a personalidades que contribuyen al desarrollo social y cultural de la ciudad.

El cantante y compositor bogotano Juan Fernando Fonseca Carrera, conocido en la industria musical como 'Fonseca', fue homenajeado este miércoles por el Concejo de Bogotá, que destacó su aporte a la cultura y su trayectoria artística.

Durante la ceremonia, el artista recibió la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez, en el grado Gran Cruz, una de las distinciones más importantes que ha sido otorgada a personalidades que contribuyen al desarrollo social y cultural de la ciudad.

La iniciativa fue promovida por los concejales Rolando González y Andrea Carolina Hernández, quienes resaltaron los más de 20 años de carrera del intérprete y su papel en la difusión de la música colombiana en escenarios internacionales.

Durante la sesión, González destacó el significado de este reconocimiento y el vínculo del artista con sus raíces bogotanas.

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“Fonseca representa el talento de Bogotá que trasciende fronteras sin perder sus raíces. Su música nos recuerda la riqueza de nuestra identidad cultural y demuestra que el arte (…) Reconocer su trayectoria es exaltar a un bogotano que lleva con orgullo el nombre de nuestra ciudad y de Colombia”, expresó el concejal.

“Bogotá lo vio nacer y el mundo aprendió a cantar con él. @Fonseca es de esos bogotanos que nos hacen sacar pecho. Hoy le entregamos la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez, en el grado Gran Cruz, en el Concejo de Bogotá, por llevar nuestra música y nuestras raíces a tantos rincones del mundo. Le apuesto a la cultura porque nuestros artistas hacen grande a Colombia”, publicó.

El homenaje se da en medio de los preparativos de la gira nacional del cantante, titulada Antes que el tiempo se vaya tour, con la que tiene previsto regresar a los escenarios de la capital.

Inicialmente, el concierto estaba programado para realizarse en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Sin embargo, debido a dificultades técnicas relacionadas con la preservación de la gramilla del escenario deportivo, el equipo de producción anunció el traslado del espectáculo al recinto Vive Claro.

“Por motivos de fuerza mayor, que creo que todo el mundo conoció, no pudimos hacerlo en El Campín, pero lo bueno es que la fecha sigue siendo la misma, las ganas y la emoción todavía más y el Vive Claro es un escenario espectacular”, manifestó el artista.

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