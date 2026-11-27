Contundente golpe a las pandillas en Haití: Al menos 21 criminales fueron abatidos

Siguen las operaciones contra las pandillas en Haití. En Martissant, al sur de la capital Puerto Príncipe, fueron abatidos al menos 21 presuntos integrantes de estas bandas criminales, las fuerzas especiales también destruyeron la vivienda del jefe de la banda. Con esta acción ya son al menos 61 los pandilleros que han sido neutralizados dentro de la ofensiva militar y policial a gran escala que se está llevando a cabo en Haití. Estados Unidos ha ofrecido recompensas por los principales cabecillas.