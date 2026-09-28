NTN24
Lunes, 28 de septiembre de 2026
Lunes, 28 de septiembre de 2026
México

Ciclón Polo se aproxima a México y amenaza con daños severos

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Polo cambia de trayectoria y avanza hacia México como huracán - EFE
Polo cambia de trayectoria y avanza hacia México como huracán - EFE
Los pronósticos descartaron en principio que Polo tocara tierra, pero cambió su trayectoria rumbo al estado de Baja California Sur, donde queda Puerto San Carlos.

El ciclón Polo tiene previsto tocar tierra este lunes como huracán en un pequeño pueblo del Pacífico mexicano, donde las autoridades anticipan lluvias torrenciales, fuerte oleaje y daños severos.

Apenas un puñado de casas y comercios en Puerto San Carlos tenían la víspera tablones de madera para proteger puertas y ventanas.

"Esperemos que no llegue tan fuerte", dijo a la AFP Marta Maldonado, una mesera de 62 años en un restaurante frente al mar y sin ningún tipo de protección. "Mañana seguro le ponen palos"... puede ser muy tarde, advirtieron las autoridades.

Este pequeño puerto de pescadores de casi 6.000 habitantes se encuentra en el camino de Polo, que avanza como huracán categoría 3 de 5 en la escala Saffir Simpson.

Y con esa potencia debe tocar tierra hacia el mediodía (19H00 GMT) aunque los fuertes vientos comenzarán en la mañana.

Los pronósticos descartaron en principio que Polo tocara tierra, pero cambió su trayectoria rumbo al estado de Baja California Sur, donde queda Puerto San Carlos.

Luego continuará su paso hasta el México continental el martes.

o

La temporada de ciclones en México se perfila muy intensa, particularmente en el Pacífico, debido al fenómeno de El Niño. Durante este evento las aguas de esa región se calientan significativamente, lo que favorece la formación de huracanes.

Puerto San Carlos, que vive también del turismo, entre avistamiento de ballenas y paseos para pescar, fue devastado en 2009 por un poderoso huracán, que arrasó con 75% de las viviendas, muchas de madera.

El jefe del servicio de meteorología de México, Fabián Vázquez, espera "algo muy severo" con Polo.

"Con categoría 3, pueden ser daños devastadores", explicó a la AFP por teléfono. Árboles caídos, casas de madera o con techo de lámina destruidas, cortes de carreteras y fallas en el suministro eléctrico aparecen en una lista de posibles efectos.

También pronostica inundaciones por mar de fondo o por las fuertes lluvias que se esperan.

"Es muy importante que la población se mantenga muy alejada de la costa y que evite de cualquier manera ir a zonas donde pudiera estar en riesgo o ser vulnerables, independientemente de la intensidad con la que vaya a llegar", agregó.

Temas relacionados:

México

Huracán

Alerta

Lluvias

California

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

BRUTAL Y ATROZ: Así es la represalia que está tomando socio de alias Araña tras su extradición a EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La censura de Internet sigue siendo una política de Estado en Venezuela": ONG Ve Sin Filtro denuncia que decenas de portales siguen bloqueados

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Comité de Relaciones Exteriores de EEUU cita audiencia: Venezuela “necesita un gobierno legítimo”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Persecuciones, intimidación e intentos de atentado: lo que viven periodistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

¿Qué pasará con los presos políticos y cuándo serán las elecciones en Venezuela? Esta fue la reacción de Félix Plasencia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo medir, corregir y recuperar el aprendizaje ante los problemas educativos en América Latina?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El plástico que no vemos: cómo los residuos terminan afectando los océanos y nuestra vida

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella: Foto captura X: @ABDELAESPRIELLA
Abelardo de la Espriella

"Es una cárcel en EE. UU, o una bolsa, no hay más": De la Espriella advierte a otros criminales tras extraditar a alias "Araña"

Jorge Rodríguez | Foto: EFE
Jorge Rodríguez

Atención: Jorge Rodríguez habla del eventual regreso de María Corina tras segundo ciclo de diálogos

Alias "Araña" | Foto: EFE
Extradición

De protegido por Petro a extraditado por De la Espriella: alias "Araña" ya está rumbo hacia EEUU

María Corina Machado - Foto AFP/ Mapa de Venezuela - Foto Canva
María Corina Machado

Mapa de regiones por donde podría ingresar María Corina a Venezuela y quién la esperaría en cada una: habrá un cordón humano

Extradición de alias Araña a EEUU activa represalias de los grupos criminales en el Putumayo - Foto: Gobierno de Colombia /EFE
Ataques

BRUTAL Y ATROZ: Así es la represalia que está tomando socio de alias Araña tras su extradición a EE. UU.

Más de Actualidad

Ver más
Deslave en Nepal- Foto: EFE
Deslizamiento de tierra

El total de muertos por el deslave en Nepal y Tíbet supera los 1.000 y hay más de 4 mil desaparecidos

Régimen de Venezuela | Foto EFE
TSJ

"Hay que desmontar el aparato represor al servicio de una causa política": Jorge Millán sobre el TSJ en Venezuela

Detienen a la abogada venezolana Elizabeth Ochoa - Fotos: X
Detención

Detienen en Carabobo a mujer tras viralizarse video en el que alardeaba de impunidad: "A tres vecinas mías las medio maté a golpes; soy la tapa del frasco"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La república y su sombra

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Deslave en Nepal- Foto: EFE
Deslizamiento de tierra

El total de muertos por el deslave en Nepal y Tíbet supera los 1.000 y hay más de 4 mil desaparecidos

Régimen de Venezuela | Foto EFE
TSJ

"Hay que desmontar el aparato represor al servicio de una causa política": Jorge Millán sobre el TSJ en Venezuela

Detienen a la abogada venezolana Elizabeth Ochoa - Fotos: X
Detención

Detienen en Carabobo a mujer tras viralizarse video en el que alardeaba de impunidad: "A tres vecinas mías las medio maté a golpes; soy la tapa del frasco"

Bocetos de Nicolás Maduro y Cilia Flores durante su segunda comparecencia judicial ante la corte de Nueva York - Foto de referencia: EFE
Juicio contra Maduro

Defensa de Nicolás Maduro pide desestimar acusación federal en Nueva York alegando "inmunidad soberana"

Aeropuerto de Nueva York - Foto de referencia: EFE
Vuelos cancelados

Cientos de vuelos cancelados en Nueva York y Filadelfia por corte en línea de telecomunicaciones

Una mujer camina al frente de propaganda del régimen de Irán-Foto: EFE
Ataque al régimen de Irán

EE. UU. no baja la guardia: esta fue la contundente acción militar que neutralizó amenaza iraní

Censura a medios de comunicación en Venezuela - Foto: EFE
Censura

"La censura de Internet sigue siendo una política de Estado en Venezuela": ONG Ve Sin Filtro denuncia que decenas de portales siguen bloqueados

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023