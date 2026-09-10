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Jueves, 10 de septiembre de 2026
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Detención

Detienen en Carabobo a mujer tras viralizarse video en el que alardeaba de impunidad: "A tres vecinas mías las medio maté a golpes; soy la tapa del frasco"

septiembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Detienen a la abogada venezolana Elizabeth Ochoa - Fotos: X
Detienen a la abogada venezolana Elizabeth Ochoa - Fotos: X
Antes de ser privada de libertad, la mujer dijo: "Mientras Diosdado Cabello sea ministro, no creo que a mí me llegue (la justicia)".

En el estado Carabobo, Venezuela, pusieron bajo privativa de libertad a una mujer, luego de que se viralizara un video de ella alardeando sobre varias situaciones irregulares.

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El mencionado audiovisual causó revuelo en diferentes plataformas digitales luego de mostrar un enfrentamiento entre la abogada Elizabeth Ochoa y funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) durante un procedimiento de control vehicular.

En las imágenes quedó evidenciado cómo Ochoa mantiene una actitud confrontativa frente a los funcionarios.

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Durante el intercambio de palabras, la mujer sostuvo que las denuncias presentadas en su contra no tendrían consecuencias debido a sus supuestas "influencias".

"Yo no te puedo decir que quiero atropellar a una persona, pero te puedo garantizar que presa no iba, que detenida tampoco. Es más, se lo puedes preguntar a mis vecinos, que a tres vecinas mías las agarré y medio maté a golpes por meterse conmigo y yo fui para el CICPC, presenté mi credencial y aquí estoy", expresó Ochoa.

"Bastante que me han denunciado a mí y las denuncias no proceden... Mientras Diosdado Cabello sea ministro, no creo que a mí me llegue... Por eso es que yo me creo la tapa del frasco, no me creo, soy la tapa del frasco", añadió.

Dicha situación refleja una profunda crisis institucional en Venezuela, donde el principio de igualdad ante la ley se ha desvirtuado.

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El temor y el rechazo hacia los llamados "enchufados" en Venezuela (término usado para describir a personas conectadas con el régimen que obtienen riquezas o privilegios ilícitos) se debe al inmenso poder asimétrico que manejan en un país con las instituciones debilitadas.

En líneas generales, la confianza en los funcionarios públicos en Venezuela está muy debilitada debido a la corrupción generalizada, la falta de independencia en las instituciones y el colapso de los servicios esenciales.

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