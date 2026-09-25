Atención: Jorge Rodríguez habla del eventual regreso de María Corina tras segundo ciclo de diálogos

Hace pocos minutos culminó en Caracas el segundo ciclo de conversaciones de la mesa de diálogo entre la Asamblea Nacional electa en 2015 y la delegación del régimen venezolano de Delcy Rodríguez. Ante los medios de comunicación, el presidente de la Asamblea Nacional de la dictadura, Jorge Rodríguez, respondió dos cuestionamientos: el regreso de María Corina Machado y la fecha para las elecciones electorales en el país.