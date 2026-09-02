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Miércoles, 02 de septiembre de 2026
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Juicio contra Maduro

Defensa de Nicolás Maduro pide desestimar acusación federal en Nueva York alegando "inmunidad soberana"

septiembre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
La petición fue presentada por los abogados Barry J. Pollack y Anna Estevao bajo la Regla Federal de Procedimiento Penal.

Este miércoles 2 de septiembre, la defensa del dictador venezolano Nicolás Maduro Moros presentó ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York una moción para solicitar la desestimación de la Cuarta Acusación Sustitutiva en su contra, alegando "inmunidad soberana".

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La petición fue presentada por los abogados Barry J. Pollack y Anna Estevao bajo la Regla Federal de Procedimiento Penal.

Respecto a la consideración de la moción, el juez Alvin K. Hellerstein fijó la fecha para el 17 de noviembre de 2026, a las 10:30 a. m.

La defensa sustentó su solicitud con un memorando jurídico, una declaración de Pollack y varios documentos anexos.

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Entre ellos figuran una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, fechada el 3 de enero de 2026; un documento del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) relacionado con los llamados “colectivos”; y dos decisiones emitidas por tribunales italianos.

Cabe precisar que la presentación de estos argumentos no implica que el caso haya sido desestimado.

Ahora la Fiscalía deberá responder a estos planteamientos y será el juez quien determine si el argumento de inmunidad tiene validez frente a los cargos formulados.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, cumplen ocho meses capturados desde la operación de fuerzas de Estados Unidos el pasado 3 de enero en la capital venezolana.

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Estando en el poder, Maduro y Flores encabezaron un período marcado por el colapso económico, la represión política y graves acusaciones de corrupción y narcotráfico.

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