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Félix Plasencia
Programa: La Mañana

¿Qué pasará con los presos políticos y cuándo serán las elecciones en Venezuela? Esta fue la reacción de Félix Plasencia

septiembre 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Exclusiva NTN24. Le preguntamos directamente al canciller del régimen, Félix Plasencia, por dos temas clave que marcan el futuro de Venezuela: ¿qué pasará con los presos políticos y cuándo serán las elecciones? En Nueva York, se le consultó al canciller sobre la liberación de los detenidos y por la fecha de los comicios, y su respuesta fue un silencio absoluto, ni una palabra sobre los presos políticos, ni una fecha para las elecciones.

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