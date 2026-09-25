¿Qué pasará con los presos políticos y cuándo serán las elecciones en Venezuela? Esta fue la reacción de Félix Plasencia

Exclusiva NTN24. Le preguntamos directamente al canciller del régimen, Félix Plasencia, por dos temas clave que marcan el futuro de Venezuela: ¿qué pasará con los presos políticos y cuándo serán las elecciones? En Nueva York, se le consultó al canciller sobre la liberación de los detenidos y por la fecha de los comicios, y su respuesta fue un silencio absoluto, ni una palabra sobre los presos políticos, ni una fecha para las elecciones.