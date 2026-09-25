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Viernes, 25 de septiembre de 2026
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Extradición

De protegido por Petro a extraditado por De la Espriella: alias "Araña" ya está rumbo hacia EEUU

septiembre 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Esposado de pies y manos, así es como el sanguinario jefe criminal alias "Araña" está abordando un avión de la DEA rumbo a Estados Unidos entregado en extradición por el presidente Abelardo de la Espriella. Este reconocido criminal había estado cobijado por los beneficios del anterior gobierno del expresidente de Colombia, Gustavo Petro, pero tras su extradición tendrá que cumplir su primera comparecencia en Estados Unidos por delitos de narcoterrorismo.

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