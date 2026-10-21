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Miércoles, 21 de octubre de 2026
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Emmanuel Macron

“Comentarios estúpidos”: Emmanuel Macron acusa a Donald Trump de manipular las protestas en Francia

octubre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Presidente de Francia, Emmanuel Macron-Foto EFE
Presidente de Francia, Emmanuel Macron-Foto EFE
El mandatario francés descartó la injerencia extranjera directa, pero denunció el uso de contenido alterado con inteligencia artificial por parte de líderes internacionales con fines electorales.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, denunció este miércoles que, si bien el país no enfrenta una injerencia extranjera de carácter operativo en las recientes protestas, sí padece una deliberada manipulación informativa internacional orientada a sacar rédito político, con señalamientos directos contra su homólogo estadounidense, Donald Trump, por utilizar los disturbios con fines electorales.

Desde la ciudad de Doha, donde concluyó una gira oficial por Oriente Medio destinada a blindar el abastecimiento energético de la nación europea, el jefe del Estado galo rechazó categóricamente los discursos que atribuyen las revueltas urbanas a una supuesta invasión migratoria o colapso demográfico.

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“No hay injerencia exterior visible, pero sí una manipulación extranjera de la información que ha dado lugar a comentarios estúpidos, a la vez que inaceptables, de parte de dirigentes extranjeros”, aseveró el mandatario ante los medios de comunicación al ser interrogado sobre las repercusiones internacionales de la crisis.

Al ser consultado de manera específica sobre si sus críticas aludían al líder de la Casa Blanca, quien empleó las revueltas francesas en su campaña interna para atacar las políticas de fronteras abiertas, Macron confirmó la referencia al señalar: “Entre otros; hemos visto imágenes de inteligencia artificial que han mostrado escenas que nunca han pasado en Francia, hay gente que ha dicho que hemos sido invadidos por hordas de inmigrantes islamistas, lo cual es totalmente falso”.

Este cruce de declaraciones diplomáticas se produce en un momento de extrema vulnerabilidad institucional para el Ejecutivo europeo, el cual compagina la gestión de los toques de queda urbanos con el impacto de la crisis de su deuda soberana.

La airada respuesta del Gobierno francés refleja el malestar ante la instrumentalización política exterior de sus conflictos internos. Esta tensión escaló tras las masivas protestas en Francia por la inflación y las condiciones educativas, que derivaron en fuertes disturbios urbanos y miles de arrestos.

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La firmeza institucional frente a la desinformación global resulta clave para resguardar la estabilidad y la soberanía del Estado en escenarios de alta polarización.

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