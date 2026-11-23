Jennifer Lopez volvió a poner en la mesa la discusión de la discriminación y las oportunidades para las mujeres latinas en Hollywood. En una entrevista con el pódcast Popcast, de The New York Times, la cantante y actriz habló de las dificultades que halló para conseguir determinados papeles y aseguró que su origen étnico influyó en las propuestas que obtuvo en su trayectoria.

La intérprete cuestionó la idea de que su reconocimiento internacional fuese en sí que constantemente tuviera ofertas de trabajo. “Incluso desde el comienzo de mi carrera me ofrecían cosas, pero solo recibía unas cuantas propuestas. Tuve que crear mis propias oportunidades”, detalló.

Lopez fue más directa al referirse a los perfiles que, según su percepción, buscaba tradicionalmente la industria cinematográfica de Estados Unidos. “Y creo que la razón es que, para ser honesta, simplemente no era el típico perfil de actriz blanca. ¿Sabes a qué me refiero? Y, en cierto modo, sigue siendo igual hasta hoy”, aseguró.

La artista también reconoció que hubo avances en materia de diversidad dentro de la industria. “Hay ciertas características que buscan y, sin duda, ahora hay más diversidad, y eso es bueno”, dijo. No obstante, considera que aún existen obstáculos para quienes no encajan en los perfiles tradicionales de los estudios.

Por esa razón, dijo que aprendió a impulsar sus propios proyectos en lugar de esperar a recibir propuestas. “Si quiero hacer algo, no espero a que alguien me lo ofrezca... Intento hacerlo por mi cuenta y, si después surge alguna oportunidad, estupendo”, añadió.

Las palabras de Lopez crearon controversia en redes sociales. Algunas figuras públicas cuestionaron que atribuyera las limitaciones de su carrera a su origen latino, teniendo en cuenta la cantidad de producciones cinematográficas en las que ha participado.

La comentarista Tomi Lahren reaccionó en X con el mensaje “Jajaja, claro que sí, Jan”, mientras que Oli London recordó que la artista participó en más de 40 películas.

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La actriz Adrianne Curry-Rhode igualmente criticó sus declaraciones y cuestionó su trayectoria interpretativa. Por su parte, el crítico de cine Christian Toto vió que atribuir las dificultades profesionales de Lopez al color de su piel era una afirmación injustificada.

Jennifer Lopez llegó al reconocimiento internacional con Selena (1997), película en la que interpretó a la cantante Selena Quintanilla. Posteriormente protagonizó títulos como Out of Sight, The Wedding Planner y Maid in Manhattan, además de producciones más recientes como Hustlers.