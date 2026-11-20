¿Diosdado huele mal? Pete Hegseth “solicitó expresamente que no estuviese en la foto”, revela David Placer

El programa La Tarde de NTN24 habló con el periodista de investigación, David Placer, sobre la ausencia del número dos del chavismo, Diosdado Cabello, quien, durante la firma del acuerdo militar y la agenda del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, en Venezuela, no hizo presencia. Un hecho que ha dejado incertidumbre sobre su papel político. Dentro del régimen. De acuerdo con la información que ostenta Placer, el equipo de Hegseth “solicitó expresamente que no estuviese Diosdado Cabello en la foto”.