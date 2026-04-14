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Martes, 14 de abril de 2026
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Emmanuel Macron

Emmanuel Macron hizo un llamado para reanudar las negociaciones entre Estados Unidos e Irán

abril 14, 2026
Por: Natalya Baquero González
Emmanuel Macron, presidente de Francia - Foto: EFE
Emmanuel Macron, presidente de Francia - Foto: EFE
El mandatario francés destacó la importancia de que “el alto el fuego sea estrictamente respetado por todos, y que incluya al Líbano”.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dio a conocer este martes que tuvo una conversación tanto con su par de Irán, Massoud Pezeshkian, como con el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, a quienes instó a la “reanudación” de negociaciones, tras su suspensión.

“Hice un llamado a reanudar las negociaciones interrumpidas en Islamabad, a aclarar los malentendidos y evitar nuevas fases de escalada”, expresó Macron por medio de la red social X.

El mandatario francés destacó la importancia de que “el alto el fuego sea estrictamente respetado por todos, y que incluya al Líbano”.

Emmanuel Macron también dejó ver que es “importante” que en el menor tiempo posible “se reabra el estrecho de Ormuz”, sin restricciones.

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Macron considera que, teniendo claros estos puntos, deberían reanudarse las negociaciones entre ambas naciones para poner un alto al conflicto en Oriente Medio, el cual ya lleva más de un mes.

Por último, el mandatario francés también señaló que el próximo viernes su nación, junto a Reino Unido en París, llevará a cabo una videoconferencia por medio de la cual se reunirán con “países no beligerantes dispuestos a contribuir a nuestro lado a una misión multilateral y puramente defensiva, destinada a restaurar la libertad de navegación en el estrecho cuando las condiciones de seguridad lo permitan”.

Durante el pasado fin de semana del 11 de abril, en Islamabad, capital de Pakistán, se llevó a cabo la primera ronda de negociaciones entre las delegaciones de Irán y los Estados Unidos, J. D. Vance, quien estuvo a la cabeza al vicepresidente de la nación norteamericana, rompiendo casi cinco décadas de protocolo diplomático extremadamente tenso.

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En la madrugada del domingo 12 de abril, las partes levantaron las conversaciones en territorio pakistaní debido a los desafíos significativos de los EE. UU. a los iraníes. Todo parece indicar que uno de los puntos de inflexión habría sido el elemento nuclear.

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