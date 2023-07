¿Cómo impacta la fundación 'Trust for the Americas' a Colombia y otros países de la región?

Promover la inclusión social y económica en las comunidades vulnerables es un trabajo que requiere de cierto compromiso y dedicación para fortalecer a la sociedad, pero para la fundación Trust for the Americas parece ser el motivo más importante por el que existen.

Se trata de una organización sin fines de lucro afiliada a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que nació en 1997 para promover asociaciones públicas y privadas, con el objetivo de promover las oportunidades educativas y económicas en los países del hemisferio.

VEA TAMBIÉN ¿Qué rol debe jugar la OEA en las Américas? o

Según detalla The Trust en su página web, la alianza única con la OEA les permite tener acceso a los tomadores de decisiones dentro de la región, siendo la base por la que se crean redes sólidas entre los estados miembros y el sector privado.

En entrevista con NTN24, Linda Eddleman, directora ejecutiva de The Trust for the Americas, agregó que, desde el nacimiento de la organización hace 25 años, han impactado significativamente a 30 países de la región.

“Hemos impactado a más de 4.5 millones de personas (...) los trabajos que realizamos se enfocan en promover la inclusión social y económica para personas vulnerables en el hemisferio en términos específicos. Nos enfocamos en dos áreas principales, siempre utilizando la tecnología como una herramienta transversal”, afirmó.

En el caso de Colombia, Eddleman afirmó que la fundación hace presencia en el país desde hace 18 años, lo que ha permitido impactar la vida de más de 1.8 millones de personas.

“Tenemos proyectos en Colombia que se enfocan mucho en el tema de preparación para el trabajo, el trabajo que existirá en diez años porque los trabajos están desapareciendo y están cambiando mucho (...) nos enfocamos en proporcionar habilidades blandas, herramientas para la vida y capacitación en tecnología para que la gente pueda trabajar en esos nuevos trabajos”, añadió.

Por otra parte, la CEO de la fundación mencionó dos proyectos clave de The Trust en la región: Democratizing Innovation in Americas (DIA) y POETA.

Sobre DIA, se trata de un programa que busca empoderar a la sociedad civil a través de la innovación y la colaboración. Además, tiene como propósito fortalecer las capacidades locales, generar redes de colaboración, identificar y financiar ideas y emprendimientos disruptivos orientados a resolver los desafíos económicos y sociales de las comunidades de América Latina y el Caribe.

En cuanto a POETA, esta iniciativa tiene como objetivo cerrar la brecha de desigualdad en la región a través de un enfoque multidisciplinario que ayuda a los participantes a desarrollar habilidades clave como alfabetización digital, apropiación de tecnología, autoconciencia y comunicación.

Según dijo Eddleman, Trust for the Americas cuenta con 373 Centros POETA en 20 países y son importantes porque “preparan a las personas vulnerables para que puedan trabajar o lanzar una micro empresa.

¿Cómo acceder a los programas de la fundación?

De acuerdo con lo reseñado por la directora de The Trust a este medio, la organización suele trabajar con personas de 16 años en adelante, edad en la que se presume se empiezan a ingresar a la vida laboral.

Los interesados en acceder a los programas deben acceder a la página web www.trustfortheamericas.org en donde pueden conocer todas las iniciativas disponibles y los países que hacen parte del proyecto.

“Nosotros solemos trabajar con personas vulnerables, pero todo mundo está invitado a participar de nuestros programas (...) yendo a la página web se puede encontrar información para conocer dónde están los socios locales que están manejando nuestros proyectos y cómo se pueden sumar a esas capacitaciones”, concluyó.