Confirman que 158 guardas y 20 administrativos de las cárceles de Ecuador son rehenes de los reclusos tras escalada violenta

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores de Ecuador (SNAI) reportó que reclusos de al menos cinco centros penitenciarios mantienen secuestrados a cientos de guardas y decenas de personas del servicio administrativo tras el aumento de violencia en el país.

Según el SNAI, al menos 178 funcionarios son rehenes desde la madrugada del lunes 8 de enero luego de la fuga de Adolfo Macías “alias Fito”, jefe de la principal banda criminal del país, conocida como Los Choneros.

Dicha huida obligó al Gobierno del presidente Daniel Noboa a decretar el Estado de Excepción en todo el país, incluidos los centros penitenciarios, para controlar el orden en el país, lo que desencadenó una escalada de la violencia en todo el territorio nacional.

“Debido a las alteraciones e incidentes en el sistema penitenciario, al momento se mantienen las operaciones y protocolos de seguridad para liberar a 158 Agentes de Seguridad Penitenciario (ASP), así como a los 20 miembros del personal del servicio administrativo que se encuentran retenidos en los CPL EL Oro No. 1, Cotopaxi No. 1, Azuay No. 1, Tungurahua No. 1, Cañar No. 2 y Esmeraldas No. 2”, detalló el SNAI a través de un comunicado.

Por otra parte, la entidad señaló que en varios de estos centros penitenciarios se han registrado incidentes generados por personas privadas de la libertad como en El Oro No. 1 en donde "la Policía Nacional trabaja para restablecer el orden".

Asimismo, en las últimas horas se reportaron fugas de al menos tres reclusos en Santo Domingo No. 1: “Se activaron las operaciones interinstitucionales correspondientes y se continúa con la búsqueda”, agregó el SNAI .

Finalmente, la entidad estatal aseveró que trabajan arduamente para salvaguardar la integridad de las personas retenidas en los centros penitenciarios.