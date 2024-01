"Yo paso por un polígrafo, si esto fuera cierto, me pego un tiro": Correa responde a Rubio sobre apoyo a grupos criminales en Ecuador

El expresidente de Ecuador Rafael Correa respondió al senador estadounidense Marco Rubio, quien aseguró no tener duda de que el líder político exiliado en Bélgica tuvo vínculos y apoyó a grupos criminales durante su administración.

VEA TAMBIÉN "Rafael Correa ha tenido enlaces con individuos y grupos criminales en el pasado porque lo benefician políticamente": senador Marco Rubio en exclusiva con NTN24 o

En entrevista exclusiva desde Washington DC con el programa La Noche de NTN24, el senador Rubio aseveró que Correa apoyó a grupos criminales para "buscar beneficios políticos" y "desestabilizar" a gobiernos que no le son afines.

"No hay duda de que Rafael Correa ha tenido enlaces en el pasado con diferentes grupos y lo ha utilizado para su política interna y desestabilizar los gobiernos que no son de su línea”, dijo.

Tras esto, Correa aseguró sentirse indignado y lanzó una fuerte réplica al legislador.

"Yo no conozco este señor (...) estas cosas me indignan. El FBI utiliza el polígrafo, yo me pongo en un polígrafo a ver si alguna vez he tenido relación con grupos paramilitares, guerrilleros, drogas y tonterías", aseguró en entrevista con la FM.

Según Correa, está dispuesto a pasar por el test de detección de mentiras e invitó a Rubio a hacerlo también.

"Si es que yo no paso ese test, yo me pego un tiro, pero si lo paso, que se pegue un tiro un 'mamarracho' como Rubio, porque estoy harto de estos farsantes", añadió.

"Pásele la oferta a Rubio a ver si tiene los cojones para aceptar, porque sí tiene la cobardía para difamar", finalizó.

Este cruce de señalamientos ocurre después de una escalada de violencia en Ecuador por parte de bandas criminales que causaron temor en la población, secuestraron policías y funcionarios penitenciarios, incendiaron vehículos y hasta amenazaron al presidente.

Horas después, el mandatario, Daniel Noboa, emitió un decreto en el que reconoció "la existencia de un conflicto armado interno" en su país y declarara como "organizaciones terroristas" a varios grupos criminales.

En el documento, el mandatario latinoamericano dispuso "la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el territorio nacional para garantizar la soberanía e integridad territorial contra el crimen organizado transnacional, organizaciones terroristas y los actores no estatales beligerantes".

Entre los grupos mencionados se encuentran Águilas, ÁguilasKiller, Ak47, Caballeros Oscuros, ChoneKiller, Choneros, Corvicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gánster, Kater Piler, Lagartos, Lobos, Los p.27, Los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7, Tiguerones y Latin Kings.

Justamente los Latin Kings han sido mencionados en las últimas horas, luego de que circulara un video en redes sociales con el que le recuerdan al expresidente izquierdista Rafael la legalización de este grupo criminal.

En ese entonces, cuando Correa ocupaba el Palacio de Carondelet, anunció que al grupo "se le dio personería jurídica, se han constituido en corporación que va a poder pedir créditos, capacitación para tener sus empresas".