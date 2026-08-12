Confirman que abuela y nieta desaparecidas en Cali fueron halladas sin vida tras el terremoto: "Tenemos el corazón completamente destrozado"

Los familiares de la niña Violeta Guerrero y de su abuela, Amparo Jaramillo, confirmaron que ambas fueron encontradas sin vida en Cali, tras las labores adelantadas para establecer su paradero.

La noticia fue comunicada por medio de redes sociales, donde los familiares expresaron su profundo dolor y agradecieron a todas las personas que acompañaron el proceso de búsqueda, difundieron información y brindaron apoyo durante las horas de incertidumbre.

“Con el corazón completamente destrozado, queremos contarles que nuestros familiares fueron encontrados sin vida”, señalaron en la publicación.

Asimismo, destacaron el respaldo recibido por parte de la comunidad y de quienes estuvieron atentos al caso.

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“Gracias infinitas a todas las personas que estuvieron pendientes, nos acompañaron, ayudaron y compartieron nuestra búsqueda. Nunca olvidaremos ese apoyo”, manifestaron.

Luego de confirmar el hallazgo, la familia informó que se retirará temporalmente de las redes sociales para permanecer junto a sus seres queridos y afrontar el proceso de duelo.

“Por ahora nos alejaremos un tiempo de aquí para estar con nuestra familia y procesar este dolor”, indicaron.

Finalmente, los familiares agradecieron nuevamente a quienes siguieron el caso y estuvieron a su lado durante la búsqueda. “Gracias por estar. Los amo”, concluyeron.

Por ahora, la información confirmada por la familia se limita al hallazgo sin vida de Violeta y Amparo. Las circunstancias del hecho y los demás detalles de la investigación deberán ser determinados por las autoridades competentes.