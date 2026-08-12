NTN24
Viernes, 14 de agosto de 2026
Viernes, 14 de agosto de 2026
Terremoto en Colombia

Confirman que abuela y nieta desaparecidas en Cali fueron halladas sin vida tras el terremoto: "Tenemos el corazón completamente destrozado"

agosto 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Personas buscan entre los escombros de una edificación colapsada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país, este lunes en Cali (Colombia)-Foto: EFE
Personas buscan entre los escombros de una edificación colapsada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país, este lunes en Cali (Colombia)-Foto: EFE
La noticia fue comunicada por medio de redes sociales, donde los familiares expresaron su profundo dolor y agradecieron a todas las personas que acompañaron el proceso de búsqueda.

Los familiares de la niña Violeta Guerrero y de su abuela, Amparo Jaramillo, confirmaron que ambas fueron encontradas sin vida en Cali, tras las labores adelantadas para establecer su paradero.

La noticia fue comunicada por medio de redes sociales, donde los familiares expresaron su profundo dolor y agradecieron a todas las personas que acompañaron el proceso de búsqueda, difundieron información y brindaron apoyo durante las horas de incertidumbre.

“Con el corazón completamente destrozado, queremos contarles que nuestros familiares fueron encontrados sin vida”, señalaron en la publicación.

Asimismo, destacaron el respaldo recibido por parte de la comunidad y de quienes estuvieron atentos al caso.

o

“Gracias infinitas a todas las personas que estuvieron pendientes, nos acompañaron, ayudaron y compartieron nuestra búsqueda. Nunca olvidaremos ese apoyo”, manifestaron.

Luego de confirmar el hallazgo, la familia informó que se retirará temporalmente de las redes sociales para permanecer junto a sus seres queridos y afrontar el proceso de duelo.

“Por ahora nos alejaremos un tiempo de aquí para estar con nuestra familia y procesar este dolor”, indicaron.

Finalmente, los familiares agradecieron nuevamente a quienes siguieron el caso y estuvieron a su lado durante la búsqueda. “Gracias por estar. Los amo”, concluyeron.

Por ahora, la información confirmada por la familia se limita al hallazgo sin vida de Violeta y Amparo. Las circunstancias del hecho y los demás detalles de la investigación deberán ser determinados por las autoridades competentes.

Temas relacionados:

Terremoto en Colombia

Cali

Muertos

Desaparecidos

Emergencia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Colombia unida frente a la tragedia: así avanzan los rescates para encontrar vidas en las zonas más afectadas del país

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La mesa va a ir de la mano del ritmo de EE. UU.": Alejandro Hernández sobre diálogos en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Autoridades de EE. UU. irían tras él": senador Germán Rodríguez tras aprobación a solicitud de Petro para salir del país

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

¿Los juristas cómo califican el acuerdo para reforma integral del Tribunal Supremo de Justicia?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Así funcionan los guantes eléctricos que podrían llegar a usar agentes del ICE en EE. UU. contra inmigrantes ilegales

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Una república puede sobrevivir sin justicia independiente?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
"Silencio por favor", el pedido de los rescatistas en Cali en medio de los trabajos de rescate - Foto: EFE
Terremoto en Colombia

"SILENCIO, POR FAVOR": así es como hay que moverse en las zonas de rescate del terremoto en Colombia

Foto: Guantes eléctricos ICE
ICE

Así funcionan los guantes eléctricos que podrían llegar a usar agentes del ICE en EE. UU. contra inmigrantes ilegales

Familia separada por el ICE - Foto EFE
Inmigrantes en Estados Unidos

Familia venezolana vive una pesadilla tras ser separada por ICE pese a tener protección legal en Estados Unidos

Diálogos en Venezuela - Foto: EFE
Diálogos Venezuela

"La mesa va a ir de la mano del ritmo de EE. UU.": Alejandro Hernández sobre diálogos en Venezuela

Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez - Foto: EFE
Diálogos Venezuela

"Me parece acertado": abogado Zair Mundaray sobre anuncio del primer ciclo de diálogo en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Rubio y Trump/ María Corina Machado - Fotos EFE
Estados Unidos y Venezuela

Marco Rubio y Donald Trump prevén transición en Venezuela, pero ¿será esta posible sin María Corina en las negociaciones anunciadas?

Embarcación en el Golfo de Omán - Foto de referencia: EFE
Régimen de Irán

Ejército de Estados Unidos abrió fuego contra un barco de bandera panameña que intentó romper bloqueo en Irán

Keiko Fujimori - Foto AFP
Keiko Fujimori

Con delegación de EE. UU. presente, inicia acto de juramentación de Keiko Fujimori como nueva presidente de Perú

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

El socialismo radical de Lula podría ser derrotado por la Doctrina Donroe

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El fin de las tutelas y la hora de la nación

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Rubio y Trump/ María Corina Machado - Fotos EFE
Estados Unidos y Venezuela

Marco Rubio y Donald Trump prevén transición en Venezuela, pero ¿será esta posible sin María Corina en las negociaciones anunciadas?

Embarcación en el Golfo de Omán - Foto de referencia: EFE
Régimen de Irán

Ejército de Estados Unidos abrió fuego contra un barco de bandera panameña que intentó romper bloqueo en Irán

Los Angeles Lakers-Foto: EFE
NBA

Los Ángeles Lakers son vendidos por 12.500 millones de dólares tras más de 40 años bajo el manejo de la familia Buss

Javier Milei, presidente de Argentina, y Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro - Foto: EFE
Elecciones en Brasil

Hijo de Jair Bolsonaro oficializa su candidatura a la presidencia de Brasil: enfrentará a Lula en octubre

Keiko Fujimori - Foto AFP
Keiko Fujimori

Con delegación de EE. UU. presente, inicia acto de juramentación de Keiko Fujimori como nueva presidente de Perú

Presidente Donald Trump en la Casa Blanca- Foto: EFE
Estados Unidos

Donald Trump dice que Canadá canceló invitación a EEUU a inauguración de monumental puente que une a ambos países y tomó particular reacción

El antes y después del Condominio Petunia en Venezuela - Foto captura
Tragedia

Conjunto Residencial Petunia, el reflejo de devastación que dejó el doble terremoto en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023