Novia Jayden Adams, futbolista de 25 años que participó en el Mundial, rompió el silencio sobre repentina muerte del jugador

En días recientes se conoció la triste noticia sobre el fallecimiento del centrocampista sudafricano Jayden Adams a los 25 años, luego de representar a su país en la Copa del Mundo que se está disputando actualmente en Norteamérica.

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El deceso del deportista sudafricano fue confirmado por el ministro de Deportes, Gayton McKenzie, así como por la Confederación Africana de Fútbol (CAF), que lamentaron la muerte del joven talento a pocos días de su participación en la Copa del Mundo.

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En una publicación en sus redes sociales, su pareja, Aqueelah Chloe Adendorf, dedicó un emotivo mensaje con el que despidió al fallecido futbolista y aseguró que no hay palabras para describir el dolor que siente por su partida.

“Descansa en paz, mi amor. Gracias por cada recuerdo, cada risa, cada abrazo y cada momento que compartimos. No solo fuiste el amor de mi vida, sino también mi mayor apoyo y mi mejor amigo”, escribió en una publicación en Instagram en la que se ve una fotografía acompañada de Adams.

“Una parte de mi corazón se fue contigo, y llevaré tu amor conmigo para siempre. Hasta que nos volvamos a encontrar, te extrañaré cada día”, agregó.

De acuerdo con información publicada por la mujer en Instagram, el futbolista y ella compartían una pequeña hija de nombre Allaia Jayda.

Las autoridades policiales informaron que se ha abierto una investigación luego de hallar el cuerpo de un hombre de 25 años en una casa en Schotschekloof, un suburbio en el centro de Ciudad del Cabo, el sábado por la mañana.

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"Las circunstancias que rodean este incidente están siendo investigadas", declaró a la AFP FC van Wyk, portavoz de la Policía de la provincia del Cabo Occidental.

Adams disputó los tres partidos de la fase de grupos de Sudáfrica en la Copa del Mundo, pero no participó en la derrota en la ronda eliminatoria contra Canadá.

Su muerte se produjo menos de un mes después del deceso de su abuela, quien falleció en vísperas del partido de Sudáfrica contra la República Checa, correspondiente al Grupo A.