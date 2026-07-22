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Miércoles, 22 de julio de 2026
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Luiz Inácio Lula Da Silva

El presidente brasileño Lula da Silva no asistirá a la toma de posesión de Abelardo de la Espriella en Colombia ni tampoco a la de Keiko Fujimori en Perú

julio 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente de la República Federativa de Brasil-Foto: EFE
Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente de la República Federativa de Brasil-Foto: EFE
Fuentes oficiales de la Presidencia de Brasil confirmaron que Lula da Silva no participará en las investiduras presidenciales en Bogotá y Lima.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, descartó viajar a Colombia y Perú para asistir a las tomas de posesión de los mandatarios electos Abelardo de la Espriella y Keiko Fujimori, respectivamente, según confirmaron fuentes oficiales del Gobierno brasileño.

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​"Por el momento no está prevista su asistencia" a ninguna de las dos ceremonias de transmisión de mando, indicaron desde la Presidencia en Brasil a la agencia EFE.

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​La primera de las ceremonias tendrá lugar en Lima el próximo martes, cuando Keiko Fujimori asuma la presidencia tras imponerse en la segunda vuelta electoral. Según fuentes diplomáticas, la delegación oficial de Brasil en territorio peruano estaría encabezada por el canciller Mauro Vieira.

Por su parte, en Colombia, Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia el próximo 7 de agosto, concluyendo así el mandato de Gustavo Petro, quien mantuvo una estrecha sintonía ideológica compartida con el jefe de Estado brasileño en su agenda regional.

La declinación de los viajes se produce en un momento decisivo para la política interna de Brasil. Con las elecciones presidenciales fijadas para el mes de octubre, Lula está buscando su cuarto mandato y compartirá en las urnas con el senador opositor Flávio Bolsonaro.

El cambio de mandato en Bogotá y Lima consolida la nueva configuración política en América del Sur y le da un nuevo impulso al frente de varios ejecutivos en la región.

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El próximo compromiso diplomático internacional de Lula en la escena global está proyectado para septiembre, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

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