Un cohete de Elon Musk impactará la Luna en los próximos días y estos serán los efectos

Tras vagar por más de un año en el espacio, un cohete de la empresa SpaceX de Elon Musk impactará contra la Luna en los próximos días y sus efectos podrían ser una amenaza para el futuro del satélite natural del planeta Tierra.

Una sección desprendida del cohete Falcon 9 de SpaceX impactará este miércoles 5 de agosto contra la superficie lunar a unos 8.700 kilómetros por hora.

La pieza del cohete Falcon 9 pertenece a la segunda etapa de su lanzamiento, en enero de 2025, y chocará contra la cara visible de la Luna, cerca del cráter Einstein.

Esta coalición podría causar también un cráter de entre 17 y 27 metros de diámetro con cinco metros de profundidad, según han indicado los expertos, quienes también han asegurado que del choque quedará una nube de polvo gris que se podría observar desde el planeta Tierra.

Además, el impacto liberará una energía que equivale a tres toneladas de trinitrotolueno, mejor conocido como (TNT).

Aunque el choque del cohete de Musk no significa ningún riesgo para la Tierra, sí podría afectar de alguna manera el futuro de la Luna como destino turístico para los humanos.

La pieza, que ha vagado durante más de un año en el espacio tras quedar en una órbita irregular que la terminó arrastrando cerca de la Luna, ha reabierto el debate sobre la basura espacial.

Según estimaciones de Naciones Unidas (ONU), a más de 28.000 kilómetros de la Tierra se encuentran al menos unos 140 millones de desechos espaciales en movimiento.

Sin embargo, los científicos ven esto como una oportunidad con la que también podrán evaluar los riesgos que esto puede representar para futuras misiones como Artemis.

Así como también permitirá que se pueda analizar el regolito, la capa superficial de la Luna que está compuesta de material rocoso fragmentado y afilado.

Es por ello que la coalición es importante, pues los expertos aseveran que, una vez se dé el choque, todo el regolito que se expulse podrá contrastarse con el cielo y "eso facilitará su estudio".