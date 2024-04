Congresista colombiano José Jaime Uscátegui volvió a Bogotá tras 15 horas retenido e incomunicado en Venezuela

Este sábado volvió a Colombia el representante a la Cámara por el partido Centro Democrático José Jaime Uscátegui, quien había sido retenido en Venezuela.

El legislador fue abordado por agentes venezolanos a su llegada al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, donde fue posteriormente detenido, además, se le retiró su teléfono y su pasaporte.

Uscátegui se dirigió a Venezuela para realizar una observación política del proceso de paz con el ELN, , la cual ha sido negada varias veces por el Gobierno del Presidente Gustavo Petro.

El del representante equipo relató que viajó luego de recibir una comunicación de la Cancillería colombiana en la que certificaba que el embajador de Bogotá en Venezuela, Milton Rengifo Hernández, tenía conocimiento de su viaje.

"El propósito del desplazamiento, en el cual lo acompaña el periodista Santiago López Otero, es realizar una labor de observación política sobre los diálogos que está desarrollando el Gobierno del presidente Petro con el ELN, en Caracas. Hasta el momento el Gobierno colombiano no ha hecho presencia, pese a que el embajador Rengifo está al tanto del viaje del congresista Uscátegui", mencionó el equipo del congresista minutos después de que se conociera su detención.

Este sábado, a su llegada al Aeropuerto El Dorado de Bogotá, el congresista denunció que no recibió ninguna explicación sobre el motivo del rechazo del ingreso a territorio venezolano.

“Ni siquiera me preguntaron a qué iba, simplemente me dijeron que había una anotación de que no podía ingresar al territorio venezolano”, relató.

“Durante 15 horas estuve detenido de forma arbitraria, ilegal, abusiva. Me tenían un custodio que me tenía que acompañar hasta el baño cuando yo no soy un criminal, yo soy un congresista de Colombia”, agregó el senador.

Uscátegui señaló que su viaje era oficial y con documentos en regla, además, agregó que solo quería abogar por los miembros de las Fuerzas Armadas que están secuestrados por el grupo guerrillero.

“¿Yo por ser un congresista de oposición no tengo las mismas garantías cuando se está hablando de la paz de mi país”, mencionó.

Ante la prensa, el congresista pidió al presidente una suspensión de los diálogos con el grupo armado.

“Le pido al presidente Petro formalmente, que suspenda las negociaciones con el ELN hasta que se deje en libertad a estas personas”, finalizó.