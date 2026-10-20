Congresista demócrata cargó contra Milei por respaldar María Elvira Salazar: “es una intrusión inapropiada en nuestra democracia”

El presidente de Argentina, Javier Milei, expresó su apoyo a la reelección de la congresista republicana María Elvira Salazar, la cual busca conservar su escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el distrito 27 de Florida.

El respaldo, divulgado en un video publicado en redes sociales, provocó críticas de legisladores demócratas por la participación de dirigentes extranjeros en la campaña.

En el mensaje, Milei describió a Salazar como una de las voces más firmes y respetadas del continente y resaltó su defensa de la libertad, la democracia y el libre mercado. Igualmente afirmó que Estados Unidos requiere representantes que comprendan América Latina y se enfrenten a las corrientes socialistas.

El congresista agradeció de manera pública el apoyo del mandatario argentino y aseguró que comparte con él la defensa de esos principios políticos.

Gregory Meeks, congresista demócrata y miembro de mayor rango de su partido en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, describió el respaldo de Milei como una intromisión inapropiada en la democracia de los Estados Unidos.

“Las elecciones de los Estados Unidos las deciden los votantes estadounidenses, no los jefes de Estado extranjeros”, aseguró Meeks en un mensaje difundido por los demócratas de la comisión.

El legislador agregó que Estados Unidos y Argentina sostienen una relación histórica que se basa en el respeto mutuo y los valores democráticos, y pidió que Milei respetara esos principios. De la misma manera aseguró que el Congreso tiene que dejar claro que la injerencia electoral extranjera no es aceptada.

El apoyo de Milei se suma al que anteriormente expresaron el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, y María Corina Machado a la candidatura de Salazar.