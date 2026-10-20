NTN24
Martes, 20 de octubre de 2026
Martes, 20 de octubre de 2026
Javier Milei

Congresista demócrata cargó contra Milei por respaldar María Elvira Salazar: “es una intrusión inapropiada en nuestra democracia”

octubre 20, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Javier Milei, presidente de Argentina - Foto: EFE
Javier Milei, presidente de Argentina - Foto: EFE
Javier Milei solicitó la reelección de María Elvira Salazar, representante de Florida, y el congresista demócrata Gregory Meeks cuestionó su intervención.

El presidente de Argentina, Javier Milei, expresó su apoyo a la reelección de la congresista republicana María Elvira Salazar, la cual busca conservar su escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el distrito 27 de Florida.

El respaldo, divulgado en un video publicado en redes sociales, provocó críticas de legisladores demócratas por la participación de dirigentes extranjeros en la campaña.

En el mensaje, Milei describió a Salazar como una de las voces más firmes y respetadas del continente y resaltó su defensa de la libertad, la democracia y el libre mercado. Igualmente afirmó que Estados Unidos requiere representantes que comprendan América Latina y se enfrenten a las corrientes socialistas.

El congresista agradeció de manera pública el apoyo del mandatario argentino y aseguró que comparte con él la defensa de esos principios políticos.

Gregory Meeks, congresista demócrata y miembro de mayor rango de su partido en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, describió el respaldo de Milei como una intromisión inapropiada en la democracia de los Estados Unidos.

“Las elecciones de los Estados Unidos las deciden los votantes estadounidenses, no los jefes de Estado extranjeros”, aseguró Meeks en un mensaje difundido por los demócratas de la comisión.

El legislador agregó que Estados Unidos y Argentina sostienen una relación histórica que se basa en el respeto mutuo y los valores democráticos, y pidió que Milei respetara esos principios. De la misma manera aseguró que el Congreso tiene que dejar claro que la injerencia electoral extranjera no es aceptada.

El apoyo de Milei se suma al que anteriormente expresaron el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, y María Corina Machado a la candidatura de Salazar.

Temas relacionados:

Javier Milei

Argentina

Estados Unidos

María Elvira Salazar

Internacional

Respaldo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Nueva denuncia de presuntas irregularidades en contrato de hospital de San Andrés

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Experto sobre el castrismo en Cuba: “lo pueden meter 8 años de cárcel por criticarlos en Internet"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Consternación en Colombia ante tragedia en un batallón del Ejército en Boyacá: dos soldados murieron

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán

“Goku”, el comerciante símbolo de resistencia durante desmanes por vándalos en protestas en Francia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

"La tercera fase es urgente, no importa que compita Delcy": Alviárez por dichos de Trump sobre elecciones

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El Partido Socialista en España con Pedro Sánchez a la cabeza es mucho peor que una mafia”: analista

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Los glaciares pierden 273.000 millones de toneladas de hielo al año y crece la alerta por el agua dulce

Ver más

Videos

Ver más
Pierre Collin, comerciante de la ciudad de Niza, se convirtió en símbolo de resistencia en medio de las protestas - Foto: AFP - Captura pantalla
Francia

“Goku”, el comerciante símbolo de resistencia durante desmanes por vándalos en protestas en Francia

Sigifredo López, exsecuestrado-Foto: EFE
La JEP

La JEP "puede funcionar con mucho menos, yo diría que con la mitad de ese dinero": exsecuestrado Sigifredo López

Gustavo Petro/ Álvaro Uribe/ Abelardo de la Espriella - Fotos AFP
Escándalo

Estalla escándalo por "Pacto de Valledupar" con el que Petro habría buscado enlodar a Uribe y De la Espriella

Guerra en Ucrania | Foto: EFE
Guerra entre Rusia y Ucrania

Estados Unidos reitera denuncia de reclutamiento de cubanos en Rusia para combatir en la guerra con Ucrania

María Elvira Sálazar, congresista republicana / FOTO: EFE
María Elvira Salazar

Respaldo de líderes latinoamericanos a María Elvira Salazar da de qué hablar en Estados Unidos

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Donald Trump deja en suspenso transmisión en directo de fusilamiento de un condenado en Estados Unidos

Huracán Trudy-Foto captura de pantalla de X @CNPC_MX
Huracán Trudy

Embajada de EE. UU en México emite alerta meteorológica ante la aproximación del huracán Trudy a la costa del Pacifico

Christa Pike (EFE)
Condena

Duro relato sobre el caso de la mujer condenada a muerte que sobrevivió a doble inyección letal en EE. UU.

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Historia

Ulises en el Nuevo Mundo: el parto de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula fracasa en debate con Bolsonaro. Se mostró irritado, descolocado y mal articulado

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Donald Trump deja en suspenso transmisión en directo de fusilamiento de un condenado en Estados Unidos

Huracán Trudy-Foto captura de pantalla de X @CNPC_MX
Huracán Trudy

Embajada de EE. UU en México emite alerta meteorológica ante la aproximación del huracán Trudy a la costa del Pacifico

Christa Pike (EFE)
Condena

Duro relato sobre el caso de la mujer condenada a muerte que sobrevivió a doble inyección letal en EE. UU.

María Corina Machado y Edmundo González | Foto: EFE
María Corina Machado

Reconstruir y defender al país: los puntos clave del acuerdo respaldado por María Corina y Edmundo González

Nelson Bustamante, presentador venezolano - Fotos: Instagram
La Guaira

Reconocido presentador Nelson Bustamante regresó a Venezuela y quedó impactado por lo que vio en La Guaira, zona devastada por el doblete sísmico

Expresidente de Colombia, Gustavo Petro - EFE
Gustavo Petro

Exdirector de la Policía tomará acciones legales en contra de Gustavo Petro: “Me tenía entre ojos”

Estrecho de Ormuz (AFP)
estrecho de Ormuz

Nuevo ataque contra un buque en el estrecho de Ormuz deja al menos dos heridos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023