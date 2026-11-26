¿Qué le preocupa a Claudia Sheinbaum tras declaraciones del director de la DEA? Experto analiza

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, arremetió contra el director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, luego de que este anunciara la apertura de canales específicos para recibir información relacionada con integrantes de organizaciones terroristas que operan en suelo mexicano. Declaraciones ante las que reaccionó Sheinbaum este jueves y las cuales calificó como un acto de "injerencismo" y cuestionó duramente la iniciativa de Cole, dejando sobre la mesa una nueva controversia entre ambas naciones.