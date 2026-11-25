Un operativo de seguridad en Cartagena culminó con la liberación de todos los ciudadanos retenidos en un supermercado de La Castellana, donde delincuentes armados mantenían secuestradas a varias personas.

La intervención de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de Colombia resultó en un delincuente abatido y varios capturados.

VEA TAMBIÉN Así fue el operativo de rescate de rehenes en importante supermercado de Cartagena tras más de 20 horas de tensión o

Según informó el Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, la Fuerza Pública desplegó sus capacidades para "recuperar el control del establecimiento y liberar a los civiles" tras conocerse la situación de rehenes en el supermercado. Las autoridades priorizaron inicialmente una solución pacífica del incidente.

"A los responsables se les dio la oportunidad de entregarse, pero se negaron", señaló el comunicado oficial del Mindefensa. Ante la negativa de los delincuentes armados a deponer su actitud, las autoridades colombianas tomaron la decisión de intervenir directamente en el establecimiento comercial.

La autorización de ingreso a las instalaciones permitió que tanto las Fuerzas Militares como la Policía Nacional procedieran "con contundencia" para resolver la crisis.

El operativo se desarrolló en el sector de La Castellana, una zona comercial de Cartagena.

Como resultado de la intervención, "uno de los delincuentes fue dado de baja y otros fueron capturados", confirmó el Ministerio de Defensa. La operación concluyó exitosamente con la liberación de todos los rehenes, sin que se reportaran víctimas entre los ciudadanos retenidos.

El ministro de Defensa Nacional enfatizó el mensaje del gobierno colombiano respecto a este tipo de situaciones:

VEA TAMBIÉN Fuerzas Militares y Policía rescatan rehenes en supermercado de Cartagena: operativo dejó un delincuente abatido y varios capturados o

"La Fuerza Pública actuó con decisión, y el Estado no cedió ante la amenaza criminal". Esta declaración subraya la postura oficial frente a acciones delictivas que ponen en riesgo a la población civil.

El operativo conjunto demuestra la coordinación entre las diferentes ramas de la Fuerza Pública colombiana en situaciones de crisis que requieren respuesta inmediata. Las autoridades no han proporcionado hasta el momento detalles adicionales sobre el número exacto de rehenes liberados ni sobre la identidad de los capturados.

Las autoridades continúan las investigaciones para determinar las motivaciones de los delincuentes y establecer si formaban parte de alguna estructura criminal organizada.

Así fue el operativo

El Ministerio de Defensa compartió en sus redes sociales un video del operativo desde adentro. En la grabación se ve el momento en que los cuerpos de operaciones especiales el Ejército y la Policía ingresan al supermercado para dar con los delincuentes.