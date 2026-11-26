Proponen crear un tribunal internacional para juzgar los crímenes de lesa humanidad del régimen castrista en Cuba

Un nuevo camino para que el régimen cubano sea juzgado por crímenes de lesa humanidad, esa es la iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados en Chile, una resolución que insta al gobierno del presidente José Antonio Kast a respaldar la creación de un tribunal internacional para juzgar los crímenes de lesa humanidad atribuidos al castrismo por décadas. El proyecto fue presentado en el mes de mayo y pide que, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno, condenen las violaciones a los derechos humanos en la isla y coordinen esfuerzos diplomáticos con otros estados democráticos y organismos internacionales para promover la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición para las víctimas de la dictadura.