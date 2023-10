Críticas a AMLO por asegurar que Acapulco tuvo "suerte" en cuanto a número de muertos por huracán Otis

El huracán Otis, uno de los ciclones más potentes de la historia, dejó varias muertes, significativos daños e inundaciones en su paso por Acapulco, en el Pacífico mexicano.

El ciclón dejó graves inundaciones, afectaciones a los centros de electricidad y varios destrozos en la turística ciudad, además, logró impactar varios sitios como: hoteles y centros comerciales, así como también ocasionó daños en las vías públicas y vehículos de la zona.

Pero la cifra más lamentable llegó por cuenta de las víctimas mortales. En total fueron 27 muertos.

"Lamentablemente se recibió el reporte del gobierno del estado y del municipal de 27 personas fallecidas y cuatro desaparecidas", pronunció la Secretaría de Seguridad en una rueda de prensa.

Sobre esto se pronunció el presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien dedicó una parte de su conferencia mañanera a entregar un balance sobre la tragedia.

Sin embargo, lejos de encontrar el apoyo de la ciudadanía ante el suceso, recibió fuertes críticas por sus palabras:

"El número de personas que perdieron la vida no debe ser tan significativo, no deja de ser algo cuantitativo, una persona que pierda la vida es algo lamentable. Yo sí creo que tuvimos suerte, la naturaleza, el creador nos protegió, aún con la furia del huracán. Al parecer todavía tenemos que esperar a contar con toda la información sobre las personas desaparecidas, los que ya se confirmó que fallecieron”, aseguró AMLO.

“Pero todo indica de que aún siendo lamentable la pérdida de cualquier persona, no fueron tantos, ante un fenómeno tan fuerte, tan impactante, un huracán de categoría 5 que no entra en despoblado, entró por la bahía, donde vive un millón de personas, entonces sí, muchos daños materiales, pero afortunadamente no estamos registrando muchas pérdidas de vidas humanas”, dijo.

Cabe mencionar que en menos de seis horas, ‘Otis’ pasó de tormenta tropical a un imponente huracán categoría 5, situación que llevó a las autoridades a acelerar las labores de preparación en Acapulco.

La costa del Pacífico de México ha experimentado anteriormente varios ciclones. Entre ellos, el más recordado ha sido el huracán ‘Paulina’, que dejó daños severos en el año 1997.