“Cuba, Venezuela y Nicaragua están presionando a Estados Unidos con la inmigración”: presidente de la organización Prisoners Defenders

La organización Prisoners Defenders ha anunciado un aumento significativo en el número de presos políticos en Cuba después de las manifestaciones pacíficas del pasado mes de marzo en la isla.

Para hablar sobre este tema, Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El presidente de Prisoners Defenders señaló que la organización pudo constatar que: “Empezamos el mes con más de 1.067 prisioneros políticos, pero con las manifestaciones que ha habido ya hemos sumado más de 20 presos políticos nuevos, por lo que estamos en una suma superior a los 1.090 prisioneros políticos en Cuba”.

“La situación en Cuba es de una represión máxima, es decir, el pueblo cubano está con un terror tremendo porque conoce muy bien lo que el régimen hace cuando uno se expresa, pero al mismo tiempo las carencias que sufre el pueblo son tremendas”, añadió.

Ante el papel que juega Estados Unidos sobre los presos políticos, el invitado comentó que la unión americana “tiene un problema con Cuba y es la migración”, por lo que países como “Cuba, Venezuela y Nicaragua están presionando a Estados Unidos con la inmigración”.

Por lo que Estados Unidos “está reclamando la libertad de esos presos políticos y lo está haciendo de una manera decente”.

Para Javier Larrondo esto no es suficiente “porque, como sabemos, la presión de Estados Unidos a Cuba no es suficiente” y es allí donde, para él, “quien debería de jugar un papel importante es la Unión Europea (UE) y no están jugando ningún papel. Se están callando la boca, dejando que pase lo que está pasando y no están reclamándole al régimen nada de forma público”.