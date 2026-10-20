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Martes, 20 de octubre de 2026
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Abelardo de la Espriella

De la Espriella anuncia histórica incautación de cocaína en puerto de Cartagena y muestra imágenes de enorme espacio que ocupaba el cargamento

octubre 20, 2026
Por: Redacción NTN24
De la Espriella anuncia histórica incautación de cocaína en puerto de Cartagena
De la Espriella anuncia histórica incautación de cocaína en puerto de Cartagena
Según el mandatario, el cargamento tenía como destino los Países Bajos, en Europa, y fue interceptado por la Policía Nacional como parte de las acciones contra el narcotráfico en el país.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó a través de sus redes sociales sobre la incautación de 7,6 toneladas de cocaína en el puerto de Cartagena, un operativo que calificó como el mayor decomiso de esta droga en ese lugar durante los últimos 10 años.

Según el mandatario, el cargamento tenía como destino los Países Bajos, en Europa, y fue interceptado por la Policía Nacional como parte de las acciones contra el narcotráfico en el país.

En su pronunciamiento, De la Espriella destacó los resultados obtenidos por la Fuerza Pública durante los primeros 75 días de su Gobierno, periodo en el que, aseguró, se han incautado 132 toneladas de cocaína, cuyo valor estimó en 6.108 millones de dólares.

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“¡No hay tregua contra el narcoterrorismo!”, expresó el presidente, al señalar que estos operativos buscan impedir que las drogas lleguen a las calles y afectar las finanzas de las organizaciones criminales.

Asimismo, sostuvo que los recursos provenientes del narcotráfico financian distintas formas de violencia, por lo que consideró que los decomisos representan un golpe a las estructuras delictivas.

Reporte de megaoperación contra el crimen en Barranquilla

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Una ofensiva contra la delincuencia se llevó a cabo en Barranquilla mediante la Operación Blindaje 360, denominada “Sin tregua al delito”, en la que participaron 587 integrantes de la Policía Nacional y el Ejército colombiano.

La intervención dejó un balance de 72 personas capturadas, presuntamente vinculadas a estructuras criminales que operan en la ciudad y su área de influencia.

De acuerdo con el boletín operacional número 8, las autoridades reportaron 50 diligencias de allanamiento y 72 capturas. De estas últimas, 42 se realizaron en flagrancia y 30 mediante orden judicial.

El balance oficial detalla que las capturas están relacionadas con diferentes conductas delictivas. Entre ellas figuran 18 casos de hurto, 16 de concierto para delinquir, 14 por porte ilegal de armas y 14 por tráfico de estupefacientes. También se reportaron tres capturas por homicidio y siete por otros delitos.

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