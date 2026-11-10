María Elvira Salazar vence en el reconteo y asegura permanencia en el Congreso: "Esta victoria envía un mensaje más allá de Miami"

La congresista republicana María Elvira Salazar consiguió la reelección en el Distrito 27 de Florida, Estados Unidos, y continuará representando a esta circunscripción en la Cámara de Representantes durante otros dos años. La victoria se produjo después de una de las contiendas más ajustadas de la jornada electoral del pasado 3 de noviembre, en la que se enfrentó al candidato demócrata Eliott Rodriguez.

La disputa estuvo marcada por la estrecha diferencia entre ambos aspirantes, lo que llevó a un recuento de votos en el condado de Miami-Dade. Sin embargo, este proceso terminó reafirmando la victoria de Salazar, quien celebró el resultado y publicó un mensaje de agradecimiento dirigido a los ciudadanos que respaldaron su candidatura.

Según los resultados electorales preliminares publicados por las autoridades de Florida, Salazar obtuvo 124.528 votos, equivalentes al 50,22 %, frente a los 123.438 sufragios de Rodriguez, quien alcanzó el 49,78 %. La diferencia inicial fue de 1.090 votos, una distancia inferior al 0,5 % que activó el recuento automático de las papeletas.

Cabe resaltar que el resultado fue especialmente significativo por la diferencia entre los dos candidatos. Salazar, quien buscaba conservar su escaño por el Partido Republicano, se enfrentó a Rodriguez en un distrito donde el voto hispano tiene un peso importante en el panorama electoral.

De hecho, la contienda también estuvo atravesada por el debate migratorio y las políticas impulsadas por el presidente Donald Trump. Durante la campaña, Salazar buscó marcar distancia frente a algunas de las medidas migratorias de la Casa Blanca y defendió la necesidad de combinar el control fronterizo con una política que respete la dignidad de los inmigrantes que trabajan y contribuyen a la economía estadounidense.

La congresista agradeció el respaldo de republicanos, demócratas e independientes, así como el trabajo de los funcionarios electorales de Miami-Dade, quienes participaron en el proceso de revisión de los sufragios.

El mensaje de Salazar tras confirmarse su victoria

A través de un comunicado publicado después de conocerse el resultado, la congresista aseguró que su triunfo representa un mensaje que va más allá de Miami y que responde a la importancia de escuchar las necesidades de los ciudadanos.

“Prevalecimos porque escuchamos”, expresó Salazar, quien agradeció a los republicanos, demócratas e independientes que depositaron su confianza en ella y reconoció el trabajo de los funcionarios electorales que participaron en el conteo de los votos.

En su pronunciamiento, señaló que durante la campaña escuchó las preocupaciones de familias que piden fronteras seguras, comunidades protegidas, alivios frente al aumento del costo de vida y un sistema migratorio que respete la dignidad de las personas trabajadoras. Asimismo, aseguró que es un mensaje que va más allá de Miami.

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"Esta victoria envía un mensaje más allá de Miami", aseveró.

Asimismo, reiteró su compromiso con la Ley Dignidad (DIGNITY Act), una iniciativa bipartidista que presentó junto a la congresista demócrata Veronica Escobar en julio de 2025. El proyecto busca reformar el sistema migratorio estadounidense, fortalecer la seguridad fronteriza y establecer un mecanismo para que determinados inmigrantes indocumentados puedan acceder a un estatus legal temporal, bajo condiciones específicas, sin obtener por esa vía la ciudadanía. La iniciativa fue remitida a diferentes comités de la Cámara de Representantes y no debe confundirse con una ley ya aprobada.

“Esta victoria me da dos años más para continuar esa lucha, ser su voz en Washington y asegurarme de que lo que les importa nunca sea olvidado en el Congreso”, manifestó la congresista.