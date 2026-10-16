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Abelardo de la Espriella

Nuevo reporte de megaoperación contra el crimen en Barranquilla: 72 capturados, 50 allanamientos y un importante golpe a estructuras criminales

octubre 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella - Foto AFP
Abelardo de la Espriella - Foto AFP
La intervención dejó un balance de 72 personas capturadas, presuntamente vinculadas a estructuras criminales que operan en la ciudad y su área de influencia.

Una ofensiva contra la delincuencia se llevó a cabo en Barranquilla mediante la Operación Blindaje 360, denominada “Sin tregua al delito”, en la que participaron 587 integrantes de la Policía Nacional y el Ejército colombiano.

La intervención dejó un balance de 72 personas capturadas, presuntamente vinculadas a estructuras criminales que operan en la ciudad y su área de influencia.

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De acuerdo con el boletín operacional número 8, las autoridades reportaron 50 diligencias de allanamiento y 72 capturas. De estas últimas, 42 se realizaron en flagrancia y 30 mediante orden judicial.

El balance oficial detalla que las capturas están relacionadas con diferentes conductas delictivas. Entre ellas figuran 18 casos de hurto, 16 de concierto para delinquir, 14 por porte ilegal de armas y 14 por tráfico de estupefacientes. También se reportaron tres capturas por homicidio y siete por otros delitos.

En el desarrollo de los procedimientos, las autoridades incautaron 17 armas de fuego, un fusil traumático y una granada, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes para las respectivas investigaciones.

La operación también permitió el decomiso de importantes cantidades de sustancias estupefacientes.

Según el reporte, fueron incautados 5.208 gramos de marihuana y 1.259 gramos de cocaína, además de cuatro unidades de la sustancia conocida como tussi, identificadas en el boletín como papeletas.

En cuanto a otros elementos, el balance incluye 12 teléfonos celulares, un vehículo, una motocicleta y $1.300.000 en efectivo.

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