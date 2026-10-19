Así escondieron 7,6 toneladas de cocaína en panela pulverizada en Colombia; fueron incautadas en Cartagena

La Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección Antinarcóticos y en el marco de la Estrategia Esmeralda, ejecutó una operación de control en la terminal marítima de Cartagena que culminó con el decomiso de 7,6 toneladas de cocaína, el mayor golpe al tráfico de estupefacientes registrado en ese puerto durante los últimos diez años.

Los responsables del cargamento ilícito recurrieron a una compleja modalidad de camuflaje al mezclar el alcaloide con panela pulverizada, en un intento por burlar los sistemas de inspección y los controles analíticos desplegados por los uniformados en los contenedores de exportación.

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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, destacó el resultado operativo a través de sus canales oficiales, al resaltar que la acción policial arrebató más de 42 millones de pesos a las finanzas del crimen organizado e impidió la circulación de 19 millones de dosis en los mercados internacionales.

“Que les quede claro a los narcotraficantes: no importa cómo escondan la droga ni qué métodos utilicen para intentar engañar a nuestras autoridades, los vamos a encontrar y les vamos a golpear donde más les duele”, manifestó el jefe de Estado al felicitar a los miembros de la institución policial.

Este procedimiento reafirma la determinación de los organismos de seguridad del Estado para la erradicación de las redes dedicadas al tráfico transnacional de drogas, consolidando la presencia de las autoridades en las principales plataformas logísticas del Caribe colombiano.

El éxito de esta interdicción marítima evidencia la efectividad de las labores de inteligencia antinarcóticos en la detección de nuevas modalidades de ocultamiento utilizadas por las estructuras delictivas.

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La neutralización de este cargamento ratifica la política de cero tolerancia frente al crimen organizado, con la desarticulación financiera de los grupos al margen de la ley como pilar fundamental de la seguridad nacional.