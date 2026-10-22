Denuncian que el régimen venezolano intercambió a un capturado del ELN por cargamento de droga del Cartel de los Soles

Un supuesto operativo contra el ELN presentado por las autoridades venezolanas en septiembre habría terminado en un intercambio irregular entre funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y la organización criminal, según denunció Jonathan Palacios, director de la organización Justicia por la Libertad.

El caso se remonta a finales de septiembre, cuando se reportó un enfrentamiento en zona rural del municipio Junín, estado Táchira, ubicado a 29 kilómetros de la frontera con el departamento colombiano de Norte de Santander.

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El incidente dejó un guerrillero muerto y otro capturado, en lo que inicialmente el régimen venezolano intentó presentar como una operación contra organizaciones terroristas colombianas.

Sin embargo, según fuentes citadas por Palacios, "el CICPC que tenía bajo su custodia al criminal, al guerrillero que habían agarrado, terminaron cuadrando todo, entregándolo, y a cambio le habrían entregado un cargamento de droga que habían detenido".

La retención del cargamento habría sido una represalia del ELN contra el Cartel de los Soles por la muerte de uno de sus guerrilleros.