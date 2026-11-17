El cofundador y exdirector ejecutivo de la gigante tecnológica Nvidia, Jensen Huang, comparecerá de forma voluntaria el próximo 1 de diciembre ante el Congreso de los Estados Unidos, según informó oficialmente este martes el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, en el marco de una investigación legislativa sobre posibles vulneraciones a la seguridad nacional derivadas de la transferencia ilegal de tecnología a China.

VEA TAMBIÉN Revelan que empresa de China fundada por la supuesta amante del CEO de Nvidia obtuvo chips prohibidos para el desarrollo de la IA o

La audiencia a puerta cerrada contará también con la participación del asesor jurídico general de la corporación, Tim Teter, quienes responderán de manera conjunta a los cuestionamientos formulados por los miembros del Comité de Asuntos Exteriores, el comité especial sobre el Partido Chino y el Comité de Inteligencia de la Cámara Baja.

“El pueblo estadounidense necesita respuestas sobre el papel del señor Huang y de Nvidia al permitir que agentes peligrosos de la República Popular China accedieran a nuestros chips más avanzados, así como sobre el papel de un posible agente de inteligencia chino en este escándalo”, aseguraron los legisladores a través de un comunicado conjunto.

El pasado 4 de noviembre, los congresistas solicitaron a Huang información detallada sobre los protocolos de seguridad de Nvidia frente al espionaje de adversarios extranjeros y sobre su relación con Alice Huang, exejecutiva de Megaspeed y una de las personas con quienes mantuvo un vínculo extramatrimonial.

“Si el Consejo de Administración decide que mi regreso es lo mejor para nuestros accionistas, nuestros empleados, la empresa y Estados Unidos, sería un honor atender estas peticiones y volver como director ejecutivo”, aseguró Jensen Huang en su primer comunicado emitido desde su renuncia a la empresa tecnológica.

El empresario ha recibido expresiones de apoyo para su retorno, incluido el respaldo público del presidente Donald Trump y del magnate Elon Musk, quien encabeza una campaña digital que ha recabado más de 180.000 firmas.

En paralelo, Nvidia presentará sus últimos resultados trimestrales al cierre de la sesión bursátil de Wall Street, y los inversores esperan obtener directrices claras sobre el futuro financiero y operativo de la compañía en la conferencia telefónica conducida por la nueva consejera delegada interina, Colette Kress.