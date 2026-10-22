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Jueves, 22 de octubre de 2026
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Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella reveló diálogo clave que tuvo antes de la autorización a la 1 de la mañana de bombardeo contra el ELN

octubre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella-Foto: AFP
Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella-Foto: AFP
El presidente afirmó que posteriormente entregaría información sobre los resultados de la operación.

El presidente Abelardo de la Espriella volvió a mostrar públicamente cómo se imparten las órdenes de su estrategia de seguridad. A través de una publicación en su cuenta de X, divulgó un video en el que asegura haber autorizado una operación de bombardeo contra estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en medio de la ofensiva militar de su Gobierno contra los grupos armados ilegales.

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En el mensaje, el mandatario sostuvo que la grabación corresponde a la 1:00 de la madrugada, momento en el que, según explicó, autorizó el ataque. También reiteró su postura frente a las organizaciones armadas y aseguró que la Fuerza Pública tiene instrucciones de actuar con contundencia, dentro del marco de la ley.

¡En mi gobierno no hay tregua contra el terrorismo!”, escribió De la Espriella, quien anunció que posteriormente entregaría información sobre los resultados de la operación.

La publicación se conoce este jueves 22 de octubre, en medio de nuevos reportes sobre acciones militares contra el ELN. De acuerdo con la información divulgada, las Fuerzas Militares ejecutaron un bombardeo contra el Frente de Guerra Suroccidental de esa guerrilla en el departamento de Nariño.

Los primeros reportes hablaban de ocho personas fallecidas y un menor de edad recuperado, cifras que todavía requerían confirmación oficial al momento de la publicación.

Cabe resaltar que esta decisión se enmarca en la línea de confrontación militar que De la Espriella ha defendido desde el comienzo de su Gobierno.

El pasado 11 de octubre, la Presidencia informó que el mandatario había autorizado directamente un bombardeo contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC, en Norte de Santander, y que mantuvo comunicación con el ministro de Defensa y la cúpula militar durante el desarrollo de la operación.

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En esa ocasión, el Gobierno informó sobre la incautación de armas, municiones y otros elementos, además de la ubicación de campamentos y zonas preparadas con artefactos explosivos.

Sin embargo, el uso de bombardeos también ha generado cuestionamientos por sus posibles consecuencias humanitarias. Las operaciones anteriores motivaron actuaciones judiciales relacionadas con la protección de niños, niñas y adolescentes, ante el riesgo de que se encuentren en los objetivos militares.

Por ahora, queda pendiente conocer el balance consolidado de la nueva operación y establecer con precisión sus resultados.

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