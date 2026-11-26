Christina Aguilera llevó su música por primera vez a Perú con una presentación en el Sound Music Fest “Golden Years Edition”, el cual se celebró el 21 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima. La artista norteamericana encabezó una jornada que reunió a diferentes figuras de la música internacional, entre ellas Flo Rida y Marshmello, además de la agrupación peruana Adammo.

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El espectáculo igualmente tuvo un episodio ajeno a la programación musical. Mientras Aguilera interpretaba Beautiful, uno de los temas más conocidos de su repertorio, se produjo una confrontación entre asistentes en la zona de público. El momento se registró en videos que después circularon en redes sociales.

En las grabaciones se ven a varios espectadores involucrados en un forcejeo y a otras personas tratando de separar a quienes participaban en el enfrentamiento. Uno de los asistentes resultó con el rostro ensangrentado y requirió ayuda para abandonar el lugar. Hasta ahora, no hay detalles oficiales acerca de la identidad de las personas involucradas, el origen de la discusión ni la gravedad de la lesión.

La situación no pausó la presentación de Aguilera, quien siguió interpretando la canción desde el escenario. Tampoco se informó de momento de una reacción pública de la cantante o de su equipo sobre lo sucedido.

Más allá del incidente, la visita reflejó un momento especial para los seguidores peruanos de la intérprete. Aguilera, de 45 años, llegó a Lima como una de las principales figuras del festival, con una trayectoria que posee éxitos como Genie in a Bottle, Beautiful, Fighter y Dirrty.

La artista igualmente compartió un mensaje en sus redes sociales tras su paso por el país. “Perú TQMMMM”, escribió en Instagram junto a un video que tiene relación con su visita, una publicación que recibió comentarios de sus seguidores.

Por ahora la información disponible acerca de la pelea se limita a los registros audiovisuales difundidos por asistentes y a los reportes de medios locales. No se conocen comunicados de las autoridades ni de la organización que dejen establecer con precisión cómo inició el enfrentamiento o qué medidas se tomaron luego.