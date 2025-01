Donald Trump tras su posesión planea realizar redadas para arrestar migrantes indocumentados: iniciarían en Chicago

Donald Trump tendría definido su primera acción gubernamental tras posesionarse como presidente de Estados Unidos este lunes 20 de enero. Según han señalado The New York Times y The Wall Street Journal, se llevará una gran redada para arrestar masivamente a migrantes indocumentados, un plan que se extendería a varias ciudades de la Unión Americana, pero que arrancaría en Chicago.

La redada, denominada como “Operación Safeguard” por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, tendrá lugar el martes 21 de enero, un día después de la posesión de Trump, y se extenderá hasta el próximo lunes 27 de enero. Aunque The New York Times aseguró que las fechas podrían sufrir cambios.

Incluso, se les pidió a cientos de agentes ofrecerse como voluntarios para participar de la operación con la cual, según ha señalado The New York Times, Trump tiene intención de mostrar el endurecimiento de su política migratoria en una ciudad demócrata como Chicago, que ha sido considerada ciudad santuario para los migrantes por no entregarlos a las autoridades federales.

El plan fue confirmado también por Tom Homan, quien asumirá como encargado de seguridad fronteriza en la administración de Donald Trump.

"Va a haber una gran redada en todo el país. Chicago es solo uno de muchos lugares", dijo el viernes a Fox News Tom Homan, apodado el "zar de la frontera" y que será encargado de supervisar las políticas migratorias y de seguridad fronteriza.

"El martes, el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) finalmente hará su trabajo. Vamos a quitarle las esposas al ICE y dejarles que arresten a extranjeros criminales", añadió.

Cabe recordar que Homan fue director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y durante la primera administración Trump supervisó la política que separaba a padres e hijos migrantes en la frontera.