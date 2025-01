"No hay capacidad para poder enfrentar una deportación masiva": experta ante los temores de un endurecimiento de la política migratoria en EE. UU. con Donald Trump

El Gobierno de México trata de evitar a toda costa que las deportaciones masivas desde Estados Unidos desborden la capacidad del estado, es por eso que comenzó a entablar conversaciones con gobiernos de Centroamérica para que los migrantes puedan ser recibidos en sus lugares de origen.

Celia Medrano, investigadora y experta en derechos humanos y migración, analizó este tema en La Tarde de NTN24.

“No es la primera vez que se estará enfrentando una situación de esta naturaleza”, resaltó.

“Hay bastante alarma con respecto al discurso del presidente Donald Trump, pero no tenemos que olvidar que la mayor deportación realizada por los Estados Unidos en los últimos 20 años fue durante la administración de Barack Obama con 400 mil por año”, agregó.

En sentido, señaló que durante el mandato que está por terminar de Joe Biden se superó la cantidad de deportaciones registradas durante el pasado gobierno de Donald Trump.

“El alto número de deportaciones no es un fenómeno que no haya sido visto por nuestros países anteriormente, pero no estamos preparados”, advirtió.

“Es México quien tiene el numeró mayor de deportaciones que realiza EE. UU. desde la frontera”, añadió.

A su vez, aseguró que México tiene el mayor número de deportaciones de personas que no son deportadas a sus países de origen. “Definitivamente no hay capacidad para poder enfrentar una deportación masiva, así como no hay capacidad del gobierno de Trump de concretar esa promesa”, sostuvo.

Sobre la situación en cada país, aseguró que “en El Salvador, pese al discurso de condiciones de mayor seguridad, las personas no se quedan en el país, sino vuelven a migrar nuevamente a Estados Unidos”

“Otros países ni siquiera se lo contemplan como Venezuela, Colombia, Haití y Nicaragua”, indicó.