EE.UU. anuncia restricciones de visa a varios colombianos: Ricardo Roa, el alcalde Yahir Acuña y el senador electo Wadith Manzur están en la lista

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este jueves 22 de octubre la imposición de restricciones de visa a 21 personas en Colombia, esto como parte de su campaña en contra de la corrupción y el narcotráfico en el hemisferio occidental.

La decisión la comunicó el secretario de Estado, Marco Rubio, quien detalló que la medida se aplica bajo una política que se anunció el pasado 28 de septiembre y busca actuar contra extranjeros que, por medio actividades de corrupción o narcotráfico, socaven gobiernos que son elegidos democráticamente, independientemente de su afiliación política.

En el comunicado, el funcionario indicó que la Administración del presidente Donald Trump respalda al Gobierno colombiano en sus esfuerzos por eliminar la influencia criminal de instituciones como los tribunales, la Policía y el Congreso.

El Departamento de Estado identificó a siete ciudadanos colombianos e indicó que las restricciones igualmente se extienden a sus familiares. Los nombres incluidos en el comunicado son:

• Ricardo Roa Barragán: expresidente de Ecopetrol.

• Yahir Fernando Acuña Cardales: alcalde de Sincelejo.

• Wadith Alberto Manzur Imbett: senador electo y exrepresentante a la Cámara.

• Karen Astrith Manrique Olarte: representante a la Cámara electa.

• Julio Elías Chagüí Flórez: exsenador.

• Liliana Esther Bitar Castilla: exsenadora.

• José Ignacio Mesa Betancur: excongresista y exalcalde de Envigado.

El comunicado no explica las conductas específicas que atribuye a cada una de estas personas ni detalla qué elementos sustentaron de manera individual la decisión.

La medida se fundamenta en la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos. Esta disposición hace permite que el secretario de Estado niegue una visa a un extranjero cuando existen motivos razonables para pensar que su ingreso o las actividades que pretende desarrollar pueden llegar a tener consecuencias adversas graves para la política exterior de los Estados Unidos.

La decisión anunciada es correspondiente a una medida migratoria y no constituye, por sí sola, una condena penal. El comunicado tampoco precisa si las personas mencionadas poseían visas vigentes que fueron revocadas o si la medida se aplicará al momento que soliciten nuevos documentos de ingreso.

Rubio enmarcó la decisión en los compromisos asumidos por países aliados en la cumbre de Doral, celebrada en marzo, y en la declaración de los líderes de Shield of the Americas del 22 de septiembre.

Con este anuncio, Washington amplía sus medidas en contra de personas en la región a las que vincula con prácticas que, según su política, amenazan la gobernabilidad democrática y la seguridad del hemisferio.