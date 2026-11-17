Un inusual gesto en medio de un partido amistoso de exfutbolistas, caracterizado por brindar buenos momentos a un público que quiere ver a las estrellas del pasado volver a jugar fútbol, se dio en el encuentro del domingo entre las leyendas del Atlético de Madrid y del América de México.

El protagonista de la escena fue el exdelantero mexicano Cuauhtémoc Blanco quien, tras terminar en el piso en medio de una acción de juego, se negó a darle la mano al exmediocampista español Raúl García Escudero.

VEA TAMBIÉN Atlético de Madrid tomó decisión sobre Julián Álvarez para próximo partido tras semanas de tensión por su deseo de ir al Barcelona o

Blanco, además de negarle la ayuda, también se ofuscó y se le vio molesto mientras manoteaba con las manos.

En el partido, cabe resaltar, jugó el atacante colombiano Radamel Falcao García, quien tuvo sus mejores años como futbolista en el Atlético de Madrid. Con el conjunto de la capital española, el delantero cafetero ganó la Europa League, la Copa del Rey y la Supercopa de España.

Además, en 2012, Falcao fue considerado el quinto mejor futbolista del planeta en una época de impresionantes talentos. Ese año quedó detrás del ganador, el argentino Lionel Messi, del portugués Cristiano Ronaldo y de los españoles Andrés Iniesta y Xavi Hernández.

El delantero colombiano volvió de esta manera a pisar una cancha con la camiseta del conjunto español, aunque esta vez no fue en una competencia profesional, sino en un partido de leyendas.

"Defender este escudo siempre es algo que valoro mucho y mañana lo ideal es poder darle un buen espectáculo a la gente, y que pueda disfrutar de lo que va a ser este partido", afirmó Falcao antes del encuentro.

El partido, que generó expectativa entre los aficionados de ambos equipos, tuvo lugar en el estadio Cuauhtémoc de Puebla.