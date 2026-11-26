La cantante colombiana Shakira anunció mediante sus redes sociales que abrió la preventa exclusiva y la venta general para los conciertos que entre fin y principio de año dará en Brasil.

“Compra aquí”, publicó la barranquillera en una historia de Instagram direccionando a sus fanáticos hacia los puntos autorizados de venta.

El concierto del 31 de diciembre tiene connotaciones históricas en la carrera de la cantante colombiana.

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Se trata de una parada oficial del tour Las Mujeres Ya No Lloran World Tour) en un 31 de diciembre, algo que no figura en registros desde 1996 cuando la artista ofreció un concierto en Pereira.

El concierto tendrá lugar Balneário Camboriú una ciudad costera en el estado de Santa Catarina, al sur de Brasil.

El evento contará con sectores pagos y palcos exclusivos cercanos al escenario, además de un área de acceso gratuito sobre la playa equipada con pantallas gigantes y torres de sonido para seguir el espectáculo.

Las fechas y ciudades confirmadas de los conciertos de Shakira en Brasil son:

31 de diciembre de 2026: Balneário Camboriú (Santa Catarina), en la celebración de Año Nuevo

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3 de enero de 2027: Cariacica (Espírito Santo), en el estadio Kleber Andrade

6 de enero de 2027: Salvador (Bahía), en el Arena Fonte Nova

9 de enero de 2027: Fortaleza (Ceará), en el Arena Castelão