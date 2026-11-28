Un fuerte terremoto de magnitud 5 se registró este sábado en California y se sintió con gran intensidad por la población de la costa oeste de Estados Unidos.

El epicentro del temblor fue a unas 4 millas al suroeste de Manhattan Beach y se sintió en la ciudad de Los Ángeles.

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Incluso, el aeropuerto internacional de Los Ángeles resultó afectado con algunos vidrios rotos que cayeron de un segundo piso de la terminal aérea.

A su vez, según se ha conocido, una refinería de Chevron en Los Ángeles se incendió tras el movimiento telúrico.

El sismo se registró cerca de las 9 y 30 de la mañana (hora local).